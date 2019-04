On Air: Serie A, altro round Champions. Nba, Gallinari eliminato

ROMA – Torna il campionato e torna l'avvincente lotta per un posto in Champions mai come quest'anno incerta. La prima a scendere in campo sarà la Roma oggi alle 18 impegnata contro il Cagliari all'Olimpico, alle 20,30 a San Siro il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Domani Sampdoria-Lazio alle 18 a Marassi, alle 20,30 Torino-Milan, lunedì alle 19 Atalanta-Udinese. Interessante Bologna-Empoli in chiave lotta per la retrocessione.

FINALE COPPA ITALIA - La Lega Serie A ha reso noto che, in seguito al sorteggio previsto dal regolamento, sarà l'Atalanta la squadra che giocherà “in casa” la finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma il prossimo 15 maggio all'Olimpico di Roma. Ai sostenitori nerazzurri sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud e Tribuna Monte Mario. Ai sostenitori biancocelesti sono invece riservati Curva Nord, Distinti Nord e Tribuna Tevere. I tagliandi saranno in vendita dalle ore 12.00 di lunedì 29 aprile con prelazione per gli abbonati.

PREMIER – Avvincente lotta per il titolo in Premier League tra Liverpool e Manchester City. Nell'anticipo i Reds hanno rifilato ben 5 gol al fanalino di coda Huddersfield e tornano in testa alla classifica scavalcando il City di Pep Guardiola domani impegnato in casa del Burnley. A decidere il match la rete di Keita, a segno dopo appena 15 secondi, e le doppiette di Salah e Manè. Mercoledì il Liverpool è atteso dall'andata della semifinale di Champions League in casa del Barcellona.

BASKET NBA - I Clippers non ce l'hanno fatta a buttare giù dal trono i Warriors. In Gara -6 dei playoff Nba la formazione dei campioni in carica si è infatti imposta sui californiani per 129-110, portandosi sul 4-2 nella serie e quindi guadagnando la semifinale di Conference che la vedrà opposta ai Rockets. La squadra di Danilo Gallinari esce a testa alta dai playoff, dopo gare di altissimo livello contro il team campione e candidato alla vittoria finale.

di Enrico Sarzanini\Edipress