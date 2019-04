On Air: Baku, Mercedes in pole. Gattuso: «Milan senz'anima»

ROMA – Le libere avevano solo illuso, ci hanno pensato le qualificazioni a riportare la Ferrari con i piedi per terra. Domani al Gp dell'Azerbaigian prima fila tutta Mercedes con Valtteri Bottas davanti al compagno di squadra Luis Hamilton. Appena dietro la Ferrari di Sebastain Vettel. Quarto Verstappen su Red Bull, inedita terza fila con con la Racing Point di Perez e la Toro Rosso di Kvyat. Giornata da dimenticare per Leclerc che in Q2 ha sbattuto contro un muretto e partirà dalla decima posizione. «E' tutta colpa mia non ci sono scuse» ha detto il monegasco.

INZAGHI – «Le gare che mancano da qui alla fine della stagioni devono essere sei finali». Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria a Marassi il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, fresco di qualificazione in finale di Coppa Italia, invita la squadra a concentrarsi sul campionato: «Non dobbiamo dipendere esclusivamente dalla coppa per l'Europa. Non dobbiamo mollare un centimetro». Out gli squalificati Milinkovic e Luis Alberto, Immobile è ancora a secco di gol ma il tecnico precisa: «Ciro a S.Siro ha fatto una grandissima partita, è giusto guardare le sue prestazioni e non solo i gol». Possibile maglia da titolare per Cataldi.

GATTUSO - «In questo momento siamo spenti, in tutti i sensi, sta mancando l'anima». Alla vigilia di Torino-Milan il tecnico rossonero Rino Gattuso prova a scuotere la squadra dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia: «Parlare non serve a nulla, servono fatti e risultati – prosegue -. Dobbiamo tornare ad avere un'anima». Il tecnico invita i giocatori ad «essere uniti, fare qualcosa in più, senza pensare al proprio orticello». «Da mesi si parla del futuro di tanti giocatori, del mio – conclude - . Nell'ultimo mese dobbiamo pensare solo al futuro del Milan».

POGBA - Paul Pogba finirà al Real Madrid. Lo scrive “As” secondo cui il centrocampista francese ha chiesto al Manchester United il via libera per la cessione al club spagnolo, con cui avrebbe già un accordo per un contratto da 12 milioni di euro a stagione. L'ex juventino, legato al club inglese fino al 2021, vorrebbe lavorare con il connazionale Zinedine Zidane, verso il quale ha sempre speso parole di stima e ammirazione. E lo stesso tecnico vede in Pogba il giocatore intorno a quale ricostruire un ciclo vincente. Trattativa comunque difficile: i Red Devils chiedono 150 milioni di euro.

di Enrico Sarzanini\Edipress