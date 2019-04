On Air: L'Atalanta vola al quarto posto. Coppa Italia: polverizzati 11.500 biglietti

ROMA - L'Atalanta supera 2-0 l'Udinese in casa e vola solitaria al quarto posto in classifica. Gara decisa dalle reti di De Roon su calcio di rigore e Pasalic. Scavalcata la Roma, lasciati indietro Torino e Milan, ricacciata a -4 la Lazio, che domenica sfiderà allo stadio Olimpico, gustoso antipasto della finale di Coppa Italia, in un vero e proprio scontro per la Champions. Senza Ilicic, fermato da un guaio al ginocchio, Gasperini avanza Gomez e schiera Pasalic. L'Udinese resta in classifica a +5 sull'Empoli terz'ultimo.

COPPA ITALIA - Sale vertiginosamente la febbre per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta: nel primo giorno di vendita, riservato agli abbonati, sono stati polverizzati 11.500 biglietti. A Roma le ricevitorie autorizzate sono state letteralmente prese d'assalto con code anche di diverse ore: venduti ben 7.000 biglietti. A Bergamo invece sono stati staccati 4.500 tagliandi è facile dunque ipotizzare che il prossimo 15 maggio lo stadio Olimpico farà registrare il tutto esaurito anche perché sono attesi 30mila tifosi nerazzurri.

GIUDICE SPORTIVO - Un turno con la curva Nord della Lazio senza tifosi ma la pena è sospesa con la condizionale: è la decisione del giudice sportivo della Lega di serie A dopo i cori "di discriminazione razziale" da parte della curva occupata dai sostenitori laziali, all'indirizzo dei milanisti Kessiè e Bakayoko durante la semifinale di coppa Italia Milan-Lazio. La chiusura del settore della curva Nord dell'Olimpico non riguarda in ogni caso, anche a prescindere dalla condizionale, la finale di coppa Italia del 15 maggio tra Lazio e Atalanta, che si disputerà all'Olimpico ma con sede considerata campo neutro.

KHEDIRA - Intervento chirurgico per Sami Khedira ad Ausburg, in Germania, per una pulizia con tecnica artroscopica al ginocchio destro. A comunicarlo è la Juventus. L'intervento è "perfettamente riuscito e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative". É la seconda volta in stagione che Khedira deve sottoporsi a intervento chirurgico: a febbraio il centrocampista tedesco era stato in ospedale per risolvere un'aritmia cardiaca atriale.

di Enrico Sarzanini\Edipress