On Air: La Juve sogna Guardiola. Champions, l'Ajax stende il Tottenham

ROMA - Si preannuncia un mercato caldo soprattutto sulle panchine a cominciare dalla Juventus. Al di là delle parole di Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri non è certo che il tecnico rimanga a Torino, Agnelli avrebbe infatti telefonato a Pep Guardiola dopo l'eliminazione del Manchester City dalla Champions. Se all'Inter il futuro di Luciano Spalletti dipende dall'entrata in Champions League, in casa Milan Rino Gattuso è destinato all'addio con Eusebio Di Francesco in pole per sostituirlo. La Roma sogna Antonio Conte, Simone Inzaghi dovrebbe restare alla Lazio anche se perdere la finale di Coppa Italia potrebbe cambiare le carte in tavola.

CHAMPIONS LEAGUE - L'Ajax vince a Londra contro il Tottenham 1-0 nell'andata delle semifinali di Champions League e mette mezzo piede in finale. Gara gagliarda dei lancieri che, dopo aver vinto a Madrid contro il Real e a Torino contro la Juve espugnano anche il campo degli "spurs" grazie alla rete al 15' del primo tempo di van de Beek. Domani alle 21 la sfida tra Barcellona e Liverpool, una sorta di "finale anticipata" della competizione dato il blasone delle due squadre.

GIUDICE SPORTIVO - Sono ben 13 i calciatori di serie A squalificati dal Giudice Sportivo. Si tratta di Alessio Romagnoli del Milan; Gaston Ramirez, Jacopo Sala e Lorenzo Tonelli (Sampdoria), Federico Barba e Mehdi Leris (Chievo); Samir (Udinese), Senad Lulic (Lazio); Ibrahima Mbaye e Roberto Soriano (Bologna); Emiliano Moretti (Torino), Federico Peluso (Sassuolo), Francesco Vicari (Spal). Una ammenda di 20mila euro è stata inflitta all'allenatore del Torino Walter Mazzarri.

MOTO GP - Marc Marquez in cerca di riscatto. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi per restare davanti. Alex Rins per confermarsi miglior rookie dell'anno. Jorge Lorenzo e Maverick Vinales per mettersi alle spalle un avvio deludente. Obiettivi diversi, tutti importanti, in avvicinamento al gp di Spagna, quarto appuntamento del motomondiale che porta le due ruote in Europa. Il colpo di scena di Austin, con la caduta di Marquez mentre era ampiamente in testa, ha disegnato una classifica della MotoGp con Dovizioso a 54 punti, seguito da Rossi a 51 e la sorpresa Rins a 49. Quarto è Marquez con 45 punti.

di Enrico Sarzanini\Edipress