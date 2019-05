On Air: Spavento Casillas: infarto in allenamento. Milan, tutti in ritiro

ROMA - Ricovero d'urgenza per problemi cardiaci per Iker Casillas: il portiere spagnolo ex Real, capitano della Spagna campione del mondo nel 2010 e ora al Porto, è stato trasferito all'ospedale di Oporto, secondo quanto riportano diversi media portoghesi, ma sarebbe «fuori pericolo». Casillas si sarebbe sentito male al termine dell'allenamento, e avrebbe riportato - secondo 'A Bola' - un infarto al miocardio e sarebbe stato sottoposto ad un intervento d'urgenza.

MILAN - Il Milan resterà in ritiro a Milanello per cinque giorni, da domani pomeriggio fino alla partita di lunedì sera con il Bologna. Lo hanno deciso Rino Gattuso e la società, secondo quanto spiegano dal club, per provare a dare una scossa alla squadra e rendere più coeso il gruppo in vista delle ultime quattro giornate utili ad agganciare la qualificazione alla Champions. Già pesante per la crisi di risultati che ha fatto traballare la panchina di Gattuso, confermato fino al termine della stagione, l'atmosfera a Milanello si è fatta più pesante oggi quando Tiemoué Bakayoko si è presentato in ritardo di circa un'ora all'allenamento, probabilmente anche a causa del traffico provocato da un incidente.

FAVOLA AJAX - La stampa olandese si è infiammata per la vittoria dell'Ajax in casa del Tottenham per 1-0, firmata da un gol di van de Beek, nella semifinale di andata di Champions League, che regala un piccolo ma sostanziale vantaggio ai Lancieri di Amsterdam per la finale di Champions League. «La finale è in vista», titola 'De Telegraaf' sottolineando «la prestazione magistrale nel primo tempo» dei ragazzi di Erik ten Hag. Alle 21 l'altra semifinale tra Barcellona e Liverpool, con la sfida tra Leo Messi, mai a segno contro i Reds e Mohamed Salah.

RAMSEY - La carriera di Aaron Ramsey all'Arsenal è finita. Il gallese, che si trasferirà alla Juventus in estate, è infortunato e in questa stagione non scenderà più in campo, ha annunciato l'allenatore dei Gunners Unai Emery alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Valencia. Il 28enne centrocampista si era infortunato al bicipite femorale del ginocchio sinistro in occasione del match contro il Napoli, valido per il ritorno dei quarti.

