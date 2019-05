On Air: Lite Ranieri-Lazio, interviene la Procura. Libere MotoGp, domina Petrucci

ROMA - Polemica a distanza tra Roma e Lazio dopo le parole in conferenza stampa di Claudio Ranieri che, ad un cronista che gli ha ricordato lo striscione apparso 9 anni fa in cui in sostanza i tifosi chiedevano alla squadra di scansarsi per non favorire i giallorossi nella corsa scudetto, ha dichiarato: «Con i nerazzurri si scansarono. Io devo pensare a giocare, sono sempre stato leale e questo per me è importante. Al resto ci penserà la Lega». Pronta la risposta della società biancoceleste con il suo responsabile della comunicazione Arturo Diaconale: «Credo che su queste dichiarazioni di Ranieri debba intervenire la Lega dato che si tratta di affermazioni gravi e pesanti». La procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha subito chiesto il video della conferenza per una analisi disciplinare del caso.

SPALLETTI - «A Udine sarà fondamentale vincere». Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti che chiede ai suoi massima attenzione: «Giocare in casa di una squadra che lotta per la salvezza a quattro dalla fine è come affrontare uno scontro diretto per il livello di difficoltà». Poi così sulle foto di Icardi nudo postate dal calciatore sui social: «Quando viene qui è sempre vestito nella maniera giusta, è vestito da Inter e quindi a me interessa solo quello».

TENNIS - Presentati Gli Internazionali Bnl d'Italia in programma dal 6 al 19 maggio a Foro Italico: «L'incasso è già da record» fa sapere orgoglioso il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi: «Siamo già al +11% rispetto allo scorso anno, mai a otto giorni dall'inizio del torneo avevamo incassato tanto: abbiamo già incassato 225 mila euro in più rispetto all'anno record 201». Le Wild Card intanto andranno a Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. Nel torneo femminile a Sara Errani, Azarenka e Venus Williams.

MOTO GP - Danilo Petrucci ha firmato il miglior tempo nella prima giornata di prove della MotoGp sul circuito di Jerez, con l'1'37"909 ottenuto nella Fp2. Ducati ufficiali a loro agio in Spagna, con la seconda posizione di Andrea Dovizioso, staccato di appena 97 millesimi. Terzo e quarto tempo per le Honda di Cal Crutchlow (+0.195) e Marquez (+0.238). La prima delle Yamaha è quella di Maverick Vinales, quinto a 332 millesimi da Petrucci, mentre Valentino Rossi ha migliorato di poco rispetto alla Fp1, salendo fino alla 14/a posizione (+0.772).

di Enrico Sarzanini\Edipress