On Air: Inzaghi «Atalanta decisiva». Vettel «Punto al Mondiale»

ROMA - «Una gara decisiva per la nostra corsa all'Europa». Il tecnico della Lazio Simone Inzgahi presenta così la sfida contro l'Atalanta: «Affronteremo con rispetto una squadra forte ma siamo consapevoli che siamo altrettanto forti». Secondo l'allenatore «serviranno convinzione, cattiveria e coraggio fino alla fine». Per Giampiero Gasperini «la Lazio è forte, la conosciamo ma noi siamo in vantaggio in termini di punti. Il 15 nella finalissima di Coppa Italia a Roma sarà tutt'altra cosa». Ufficiale il rinnovo di Lucas Lieva con la Lazio fino al 2022.

NAPOLI - «Insigne vuole restare e prolungare il contratto con il Napoli» Lo ha svelato Carlo Ancelotti alla vigilia della partita contro il Cagliari. Senza ormai più nulla da chiedere alla stagione il club azzurro guarda già alla prossima annata così l'allenatore ha svelato l'incontro con il calciatore ed il suo agente Raiola. «Fino al 31 agosto possono succedere tante cose. Al momento nessuno è venuto da me a dire che preferisce andar via quindi per ora non servono catene», ha concluso sorridendo il tecnico.

MOTOGP- Il francese Fabio Quartararo, rookie della MotoGp, ha ottenuto la sua prima pole della categoria e partirà davanti a tutti nel gran premio di Spagna. Il pilota della Petronas Yamaha ha preceduto il compagno di team Franco Morbidelli. La prima fila è completata dalla Honda di Marc Marquez. La Ducati di Andrea Dovizioso apre la seconda fila. per il resto 5° Vinales, 7° Petrucci. Rossi chiude il Q1 al terzo posto, e partirà dalla 13^ posizione in griglia.

FERRARI - «L'obiettivo è sempre diventare campione del mondo con la Ferrari». Il difficile avvio di stagione che ha visto la Mercedes inanellare quattro doppiette nei primi 4 Gran Premi non scoraggia Sebastian Vettel, consapevole che nelle 17 gare ancora da disputare la Rossa può ribaltare le cose. «Possiamo batterli, lo abbiamo già dimostrato» spiega in un'intervista allo "Spiegel". Poi è critico con i tedeschi: «Siamo pignoli, sempre insoddisfatti e alla ricerca del negativo».

