On Air: Corsa Champions, Roma a Marassi. Inzaghi sfida Gasperini

ROMA – Un altro passo verso il traguardo Champions. La Roma cerca alle 18 a Marassi contro il Genoa tre punti fondamentali per continuare la corsa verso il quarto posto ma soprattutto per continuare a cullare il sogno Conte. Resta l'ex ct della Nazionale il pallino di James Pallotta certo che l'arrivo dell'allenatore porterebbe la tanto attesa svolta. Conte però, che in questi giorni sta sondando anche altre piste, non ha ancora sciolto le riserve.

LAZIO – Ultima chiamata per la Lazio che alle 15 all'Olimpico ospita l'Atalanta, gustoso antipasto della finale di Coppa Italia in programma il 15 maggio sempre a Roma. Solo con una vittoria la squadra di Inzaghi potrebbe mantenere accese le seppur flebili speranze di lottare fino alla fine per un posto in Champions. La squadra biancoceleste dovrà comunque arrivare settima per evitare una clamorosa esclusione dall'Europa.

LIVERPOOL – Reduce dal pesante 3-0 rimediato nell'andata delle semifinali di Champions dal Barcellona il Liverpool resta in corsa per il titolo in Inghilterra. A Newcastle finisce 3-2 e la squadra di Klopp torna momentaneamente in vetta alla Premier in attesa che il Manchester City lunedì ospiti il Leicester. Grande spavento ma per fortuna nessuna grave coseguenza per Salah che al 72' è uscito in barella per una botta alla testa.

IANNONE - Andrea Iannone salterà il Gp di Spagna, quarta tappa del Mondiale di MotoGp, in programma alle 14. Il pilota dell'Aprilia, che ha riportato una botta alla caviglia cadendo ieri nella quarta sessione di prove libere, non ha ricevuto l'ok dei medici a Jerez per partecipare al warm up di questa mattina. Al via partirà davanti a tutti a sorpresa Fabio Quartararo su Yamaha Petronas che in qualifica ha preceduto il compagno di squadra Franco Morbidelli, anche lui su Yamaha.

di Enrico Sarzanini\Edipress