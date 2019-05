On Air: La Roma spera. Lazio da incubo. L'Ajax sogna il triplete

ROMA – La Roma pareggia 1-1 a Marassi contro il Genoa e mantiene ancora accese le speranze di entrare in Champions. Avanti con El Shaarawy i giallorossi si sono fatti riprendere al 91' da Romero, ci ha pensato Mirante al 96' a tenere in vita la squadra parando il rigore di Sanabria. All'Atalanta basteranno sette punti nelle prossime tre gare per entrare nell'Europa che conta. Occhio al Milan impegnato stasera contro il Bologna: vincendo può agganciare proprio la Roma con cui è avanti negli scontri diretti.

LAZIO - La Lazio rimedia un 3-1 pesantissimo all'Olimpico contro l'Atalanta e dice addio alle già residue speranze Champions. Illusi dal gol di Parolo i biancocelesti sono caduti sotto i colpi di Zapata, Castagne e crollati complice l'autogol di Wallace che ha di fatto chiuso il match. Adesso anche l'Europa League è a rischio e la squadra biancoceleste il prossimo 15 maggio all'Olimpico dovrà vincere a tutti i costi la Coppa Italia proprio contro l'Atalanta se non vorrà chiudere la stagione fuori da tutto.

INSIGNE - «Aspetto il presidente per il rinnovo». Lorenzo Insigne esce allo scoperto e conferma la sua volontà di voler restare ancora al Napoli: «Io ho dato la massima disponibilità per continuare, spero che arrivi presto la firma. Nessuno di loro ha espresso la volontà di cedermi. C'è stata qualche incomprensione, l'importante è essersi chiariti e andare avanti». L'attaccante non vede l'ora di continuare per portare «la maglia del Napoli sempre più in alto».

AJAX – Cinque anni dopo l’Ajax torna ad alzare un trofeo: i lancieri hanno vinto la Coppa d’Olanda grazie al 4-0 rifilato al Willem II. L'ultimo scudetto vinto dall'Ajax era datato 2014, la Coppa nazionale addirittura dal 2010. La squadra di Erik Ten Hag è così in corsa per un clamoroso triplete: nella semifinale di Champions ha battuto all'andata 1-0 il Tottenham a Londra mentre in Eredivise è prima a pari punti con il PSV.

di Enrico Sarzanini\Edipress