On Air: Serie A, il valzer delle panchine. Vettel «Spero sia la volta buona»

ROMA – Si preannuncia un'esatte bollente sulle panchine della Serie A. Tante le società pronte a cambiare sarà la Roma a dare il via a questa sorta di domino. Il contratto di Claudio Ranieri scade a giugno ed i giallorossi, dopo il no di Antonio Conte, cercano il giusto profilo, il nome uscirà dal trio Gasperini-Giampaolo-Sarri. In dubbio la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Inter, Zhang ha messo gli occhi proprio su Antonio Conte ma l'ex ct attende che la Juve decida il futuro di Allegri. Il Milan ha strizzato l'occhio a Eusebio Di Francesco pronto a sostituire Gattuso, in casa Lazio Simone Inzaghi ha ancora un anno di contratto ma perdere la finale di Coppa Italia potrebbe dare il via ad una rivoluzione.

CHAMPIONS – Dopo la clamorosa vittoria del Liverpool che ha eliminato il Barcellona grazie al 4-0 di Anfield Road, questa sera tocca ad Ajax-Tottenham. Lancieri che non vedono la finale dal 1996 Erik Ten Hag alla vigilia è stato chiaro: «Dobbiamo vincere e cercare di fare del nostro meglio senza troppi calcoli». In casa 'Spurs' regna un certo ottimismo, a dispetto dell'1-0 subito a Londra: «Questo ci rende più difficile il compiuto – spiega Maurizio Pochettino – ma è ancora tutto aperto. Dovremo dare il massimo, perché sappiamo di essere obbligati a vincere».

KEAN - «La strada insegna molte cose, a essere uomo, a capire la realtà della vita, le cose che ti stanno intorno». Moise Kean, il giovane talento della Juventus, si è raccontato al “The Players Tribune”, rievocando alcuni momenti della sua vita e i primi passi nel mondo del calcio. L'infanzia difficile, le sofferenze e il giusto riconoscimento dopo anni di sacrifici: «Ricordo quando giocavo in oratorio ad Asti: sull'asfalto se cadevi ti facevi male ma ti dovevi rialzare». Poi quell'episodio che gli ha cambiato la vita: «L'esordio con la Juve a 16 anni, un'emozione indescrivibile».

FERRARI – L'obiettivo della Ferrari è chiaro: vincere a Barcellona per tornare in piena corsa per il mondiale. Per questo il team principal della rossa Mattia Binotto ha annunciato che in Spagna ci saranno novità nel pacchetto aerodinamico e anche sul fronte della power unit: «Siamo in ritardo in campionato e dobbiamo recuperare – ha spiegato - e per quanto ci riguarda è chiaro che lo sviluppo sarà la chiave di questa stagione». «Speriamo che sia la volta buona per toglierci questa soddisfazione» gli ha fatto eco Sebastian Vettel reduce dal terzo posto di Baku.

di Enrico sarzanini\Edipress