On Air: Lionel Messi contestato. Chelsea, mercato bloccato

ROMA - Momenti di tensione all'aeroporto di Liverpool tra alcuni tifosi blaugrana e Lionel Messi. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo il capitano del Barcellona, fresco della clamorosa eliminazione in Champions, è arrivato all'aeroporto dove un piccolo gruppo di tifosi, delusi dalla sconfitta, lo ha contestato. L'argentino li ha affrontati a muso duro, scrive il giornale, e solo l'intervento di Pepe Costa, che lo ha allontanato, ha evitato che l'incidente avesse conseguenze più gravi. Intanto è in biblico il futuro Ernesto Valverde: nonostante il contratto fino al 2020 non è più così certo di rimanere alla guida dei blaugrana.

MANOLAS - Kostas Manolas è un obiettivo dell'Arsenal. Stando al "Daily Express", i Gunners cambieranno parecchio in estate, difesa compresa Mustafi in testa. Il club inglese è da oltre un anno sulle tracce del 27enne centrale greco della Roma, di cui Unai Emery è un grande estimatore, ma non sarà semplice portarlo in Premier: il giocatore ha più volte dichiarato di stare bene nella Capitale e altri club inglese, dovesse alla fine decidere di lasciare i giallorossi, sarebbero pronti a farsi sotto.

CHELSEA - Il Chelsea dovrà rimanere fermo sul mercato per le prossime due sessioni. Lo ha confermato la commissione d'appello della Fifa pronunciandosi sul ricorso presentato dopo la decisione presa lo scorso 22 febbraio ai danni del club londinese. Il Chelsea ha violato le norme relative ai trasferimenti internazionali e alle registrazioni di 29 calciatori sotto i 18 anni. La Fifa ha però ammorbidito la sanzione, autorizzando i Blues a mettere sotto contratto i giocatori under 16 a patto che non si tratti di trasferimenti internazionali e di primo tesseramento.

COPPA ITALIA - L'esperienza della Finale di Coppa Italia inizia da oggi grazie a Tim cup finale 2019 fan+, l'App ufficiale lanciata dalla Lega di Serie A grazie alla partnership con Infront e pensata per entrare nei cuori dei tifosi. Con quiz, sondaggi, video e contenuti esclusivi in avvicinamento alla finale in programma allo stadio Olimpico il 15 maggio, tutti gli appassionati potranno vivere in anteprima la sfida fra Atalanta e Lazio.

di Enrico Sarzanini\Edipress