On Air: Inzaghi «Non penso alla Coppa». Madrid, Federer eliminato

ROMA – «Penseremo alla finale di Coppa Italia solo da sabato sera». IL tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della gara contro il Cagliari, prova a distogliere l'attenzione dalla partita di mercoledì all'Olimpico contro l'Atalanta. «Dobbiamo tenere viva la possibilità di centrare l'Europa dal campionato» sottolinea ancora il tecnico che in Sardegna dovrà fare a meno di Milinvoic, per problemi al ginocchio e Strakosha, che lamenta una tendinite.

PANCHINE - La rivoluzione delle panchine potrebbe partire dall'Inter. Il presidente Suning avrebbe ormai deciso di dire addio a Luciano Spalletti per dare vita alla nuova era firmata Antonio Conte. Difficile ma non impossibile i nerazzurri sono già attivi sul mercato: chiuso il colpo Godin, il prossimo big della lista è Ivan Rakitic del Barcellona. In casa Roma alla due giorni dal big match con la Juve, Claudio Ranieri chiarisce: «Finito il campionato finisce il mio lavoro».

GP SPAGNA - Il finlandese Valtteri Bottas si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna. Sul circuito di Montmelò, la sua Mercedes ha fermato il tempo sull'1'17''284, precedendo di 49 millesimi quella del compagno di squadra Lewis Hamilton. Terza e quarta, staccate di circa tre decimi, le Ferrari di Charles Leclerc (+301 millesimi) e Sebastian Vettel (+389). Più indietro tutti gli altri piloti, visto che Max Verstappen, quinto con la sua Red Bull, accusa un ritardo di 751 millesimi.

FEDERER – Ritorno amaro sulla terra rossa per Roger Federer che lascia anzitempo il torneo di Madrid sconfitto nei quarti di finale dall'austriaco Dominic Thiem. Il fuoriclasse di Basilea è stato battuto in tre set per 3-6 7-6 6-4, dopo aver sprecato due match ball nel secondo set, perso poi al tie break. Thiem incontrerà in semifinale il n.1 del mondo, Novak Djokovic.

di Enrico Sarzanini\Edipress