On Air: Corsa Champions, altro round. Tennis, subito Fognini-Tsonga

ROMA - Cinque squadre per due posti. A 270' dalla fine del campionato resta ancora incerta la corsa verso la tanto agognata Champions League. La prima a scendere in campo sarà l'Atalanta che, impegnata mercoledì in finale di Coppa Italia con la Lazio che giocherà alle 18 a Cagliari, alle 15 ospita il Genoa. Alle 20,30 Milan di scena al Franchi contro la Fiorentina. Domani alle 12,30 Torino-Sassuolo alle 20.30 il big match tra Roma e Juve, lunedì sera alle 21 l'Inter ospita il Chievo già retrocesso.

SAMPDORIA - Il fondo inglese Aquilor avrebbe proposto al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero - oltre a 120 milioni per rilevare il club - anche la possibilità di restare in sella per alcuni mesi. E sarebbe sempre Ferrero ad occuparsi della campagna acquisti nel mercato estivo. Una mossa a sorpresa per dare un'accelerata alla trattativa che vede in corsa anche il gruppo guidato da Gianluca Vialli sostenuto dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan che hanno fatto un'offerta intorno ai 90 milioni. Dietro ad Aquilor ci sarebbero investitori arabi che vogliono espandersi anche nel calcio italiano dopo alcune esperienze in Inghilterra.

RAIOLA - Due giorni dopo la squalifica di tre mesi inflitta dalla Figc a Mino Raiola, anche la Fifa ha preso posizione accogliendo la sanzione inflitta dalla Federcalcio. La Commissione Disciplinare del massimo organo del calcio internazionale ha fatto sapere in una nota di "aver deciso di estendere a livello mondiale gli effetti delle sanzioni imposte dalla Figc agli intermediari Carmine e Vincenzo Raiola. Carmine Raiola è sospeso per un periodo di tre mesi e Vincenzo Raiola per un periodo di due mesi". La decisione ha effetto immediato.

TENNIS - Sorteggiato il tabellone degli Internazionali d'Italia che vedrà al via sette azzurri. Fabio Fognini, da lunedì all'11mo posto della classifica mondiale, comincerà con Jo-Wilfried Tsonga, Marco Cecchinato, n.19 del ranking, è stato sorteggiato contro il Next Gen australiano Alex De Minaur, n.27 Atp, mentre a Andreas Seppi toccherà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.21 Atp e a Matteo Berrettini il francese Lucas Pouille, n.28 Atp. Brutto cliente anche per Andrea Basso che trova Marin Cilic, mentre Lorenzo Sonego ha pescato il russo Karen Khachanov e il 18enne Jannik Sinner l'americano Johnson.

di Enrico Sarzanini\Edipress