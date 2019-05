On Air: Allegri «Voglio restare». Pochettino «Potrei andare via»

ROMA - In casa Juventus arriva la prima certezza: Massimiliano Allegri vuole restare. E' stato lo stesso tecnico a dirlo nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma in programma domani sera allo stadio Olimpico. «Prima della partita con l'Ajax ho detto al presidente che la mia scelta è quella di rimanere» ha raccontato il tecnico bianconero: «In settimana mi incontrerò con lui e parleremo in generale, come tutti gli anni». Adesso la palla passa ad Agnelli: «Sono grato al presidente poi non posso piacere a tutti - ha concluso Allegri -e non piace a me piacere a tutti».

POCHETTINO - Capace di portare il Tottenham in finale di Champions League per la prima volta nella storia. Maurizio Pochettino è il tecnico del momento. Il futuro dell'allenatore però è tutt'altro che scontato, a mettere dei paletti è stato lo stesso allenatore argentino: «Dovrò parlare con il presidente – ha dichiarato in conferenza stampa – la testa è solo alla finale ma dopo cinque anni potrebbe chiudersi un capitolo. E' molto importante avere idee chiare sul progetto e sulla sfida che dovremo affrontare». Tanti i grandi club sulle sue tracce ma i 20 milioni di ingaggio che chiede sono per alla portata di poche società.

MILAN - Spostare alle 20.30 la gara contro il Frosinone di domenica 19 maggio, anziché alle 18. E' la richiesta formale fatta ieri sera dal Milan alla Lega Serie A per garantire la contemporaneità alla sfida di Torino tra Juventus e Atalanta, portata in notturna per permettere ai bianconeri di festeggiare lo scudetto. Il Frosinone avrebbe già dato il proprio assenso al cambiamento di orario.

FERRARI - Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Sul circuito del Montmelò, il campione del mondo della Mercedes ha chiuso in 1'16"568, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc (+0.531) e il compagno di team, Valtteri Bottas, terzo (+0.555). Quarta l'altra "rossa" di Sebastian Vettel (+0.604).

di Enrico Sarzanini\Edipress