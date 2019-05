On Air: L'Atalanta è terza. F1, in Spagna solita pole Mercedes

ROMA – Basta un tempo all'Atalanta per piegare il Genoa 2-1 e consolidare la posizione Champions col sorpasso al 3/o posto sull'Inter lunedì impegnata contro il Chievo. Le pesanti assenze degli squalificati Gomez, Mancini e Masiello, non inficiano il momento d'oro della squadra di Gasperini che dopo un primo tempo di attesa nella ripresa risolve la pratica in 8' prima con il neo entrato Musa Barrow e poi chiudendo i contro con Castagne. Inutile il gol di Pandev all'89'.

MILAN – Tiene il passo dell'Atalanta il Milan di Gattuso che vince a Firenze 1-0 grazie alla rete di Calhanoglu e porta a casa una vittoria che tiene ancora vive le speranze Champions. Viola sepre più in crisi alla quarta sconfitta di fila, i rossoneri in classifica si portano a +3 dalla Roma che nel posticipo affronterà la Juventus all'Olimpico, ultima chiamata per la corsa al quarto posto che complice la sorpresa Atalanta per Ranieri è diventata ancora più complicata.

LAZIO – La Lazio vince a Cagliari 2-1 e si prepara al meglio per la finale di Coppa Italia di mercoledì contro l'Atalanta allo stadio Olimpico. Senza Milinkovic e Strakosha (esordio in Serie A per Proto) e con Immobile in panchina, risolvono la pratica Luis Alberto e Correa, inutile la rete nel finale di Pavoletti. «Una vittoria importante per la classifica» sottolinea Inzaghi che con questa vittoria rivede il traguardo Europa League.

GP SPAGNA - Tre pole position di fila e Valtteri Bottas diventa un forte pretendente al titolo 2019, dopo anni di subalternità. Sarà lui a partire in pole position nel Gp di Spagna, quarta prova del Mondiale di Formula Uno, davanti ad Hamilton. Ferrari ancora dietro nonostante le tante novità portate al Montmelò e che si trova a dover combattere con una coppia apparsa per ora imbattibile. Il gap con la Mercedes c'è ed ha relegato Sebastian Vettel al terzo posto e Charles Leclerc al quinto con oltre 1,2 secondi di ritardo, con Max Verstappen su Red Bull a dividerli sulla griglia.

