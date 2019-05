Champions, sfida aperta. Tennis, impresa di Jannik Sinner

ROMA - Tutto come prima. A due giornate dalla fine la corsa per la Champions è ancora apertissima. Le vittorie di Atalanta, Milan, Roma e Torino non hanno cambiato di una virgola la classifica tutto in attesa dell'Inter questa sera impegnata contro il Chievo. In chiave salvezza fa un passo avanti l'Udinese che vince passeggiando col già retrocesso Frosinone ma a inguaiare il Genoa, sconfitto a Bergamo, ci pensa l'Empoli che vince in casa di una molle Sampdoria e si porta a -1 dai rossoblu'. In questa ottica molto importante sarà Bologna-Parma di oggi.

LAZIO - La testa della Lazio è ormai solo alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma mercoledì allo stadio Olimpico. Buone notizie per Inzaghi arrivano da Milinkovic che nell'ultima seduta di allenamento ha partecipato all'amichevole contro la Primavera pur senza forzare. Il dolore al ginocchio non è sparito ma il serbo potrebbe rientrare nella lista dei convocati. I dubbi di Inzaghi sono principalmente in attacco: Immobile vorrebbe tornare dall'inizio ma non è ancora al 100%, scalpitano sia Caicedo che Correa in questo momento la coppia più in forma. Nessun problema per Strakosha out contro il Cagliari per un fastidio al tendine d'Achille.

LEGA SERIE A - Il calcio europeo «è pronto a scioperare» se il progetto dell'Eurolega non verrà modificato sostanzialmente. E' l'allarme lanciato da da Luigi De Siervo, ad della Lega di Serie A, a "Radio anch'io sport". «Se questa riforma del calcio europeo andasse in porto - ha aggiunto de Siervo - le grandi squadre saccheggerebbero i vivai delle piccole, non avremmo possibilità di vedere i talenti per più di uno o due anni nelle squadre nazionali». Sulla contemporanietà delle ultime giornate di Serie A ha spiegato «E' molto difficile riuscire a comprimere le partite, ma oggi decideremo».

TENNIS - Impresa al Foro Italico del next gen azzurro Jannik Sinner, numero 262 al mondo, che conquista il secondo turno degli Open Bnl di Roma battendo in tre set in rimonta lo statunitense Steve Johnson, numero 59 Atp. Il 17enne altoatesino, perso il primo set per 6-1, ha vinto il secondo con lo stesso punteggio e nel terzo si è imposto 7-5 dopo aver recuperato da 2-5. Al prossimo turno, Sinner affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie n.8 del torneo che ha perso in finale al torneo di Madrid contro il n1 al Mondo Novak Djokovic. Matteo Berrettini ha superato in due set (6-2 6-4) il francese Pouille e al secondo turno affronterà subito il n.4 Atp Alexander Zverev.

di Enrico Sarzanini\Edipress