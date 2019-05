On Air: Roma, acque agitate. Fognini eliminato agli Internazionali

ROMA – Sabato la gara contro il Sassuolo, tappa decisiva per mantenere intatte le residue speranze Champions, in casa Roma a tenere banco è ancora l'addio di De Rossi. La vicenda si è arricchita di una nuova puntata con la diffusione di un paio di file audio, una telefonata e un messaggio, in cui De Rossi svela un retroscena dell'incontro con l'ad Fienga: racconta dell'idea di un contratto a gettoni buttata lì nel colloquio per comunicare il divorzio che la società ha poi tramutato in una proposta reale. Domani sit in di protesta dei tifosi della Curva Sud davanti la sede del club all'Eur.

LAZIO - La gloria ed il prestigio ma anche i soldi. La vittoria in Coppa Italia per la Lazio vale ben 25 milioni di euro. Garantita la partecipazione alla prossima Europa League con un gettito stimato di 18-20 milioni di euro, si devono aggiungere altri 5,3 milioni per per la vittoria ed il 45% dell'incasso dal botteghino, circa 1,6 milioni. C'è poi la Supercoppa Italiana, qui entra in ballo l’accordo con gli Emirati Arabi che potrebbe portare un ulteriore introito da 3,4 milioni, anche se al momento la Lega non ha ancora deciso se la gara si giocherà ad agosto in Italia oppure a Riyad.

PANCHINE - In attesa che si decida il futuro di Allegri, che domani incontrerà nuovamente la dirigenza della Juve, continuano i rumors sugli allenatori. In casa Lazio il presidente Lotito ha confermato Simone Inzaghi ma è stato lo stesso tecnico a rimandare il discorso a dopo l'incontro con la società. L'allenatore piace molto al Milan che appare orientato a cambiare Gattuso, Roma a caccia del futuro allenatore, Gian Piero Gasperini è l'obiettivo numero uno, appena dietro c'è Maurizio Sarri. All'Inter quasi scontato il divorzio con Luciano Spalletti, stanno stringendo i tempi per l'arrivo di Antonio Conte.

TENNIS – Internazionali di Tennis movimentati a Roma. L'australiano Nick Kyrgios è stato squalificato perché discutendo col giudice di sedia ha preso a calci una bottiglia e poi lanciato in campo una sedia. Dominic Thiem invece, eliminato sul campo, in conferenza ha accusato gli organizzatori definendo «inaccettabile» quanto avvenuto ieri nella gestione degli atleti, obbligati a suo dire a restare nell'impianto in attesa di improbabili miglioramenti del tempo. Ai quarti i big Djokovic, Nadal e Federer, Fognini, ultimo azzurro in gara, è stato eliminato dal greco Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-3.

di Enrico sarzanini\Edipress