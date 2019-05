On Air: Il Real Madrid vale 1,6 miliardi. Roma, contestazione ad oltranza

ROMA – Il brand Real Madrid vale 1,646 miliardi di lire. E' la squadra spagnola a guidare la classifica delle marche calcistiche stilata da "Brand Finance". Appena dietro c'è il Manchester United (1,472 mld), poi Barcellona (1,393 mld), Bayern Monaco (1,314 mld), Manchester City (1,255 mld) e Liverpool (1,191 mld). A completare la Top Ten Chelsea, Psg, Arsenal e Tottenham, tutti brand dal valore sotto il miliardo di euro. Prima delle italiane è la Juventus che è undicesima, poi Inter (13^) e Milan (15^), in ascesa la Roma (da 24^ a 18^) e il Napoli (da 31^ a 26^) mentre perde qualche posizione la Lazio (da 38^ a 42^).

DE ROSSI – Continua la contestazione dei tifosi giallorossi coro la Roma dopo il mancato rinnovo al contratto di Daniele De Rossi. Nella notte nuovi striscioni sono comparsi sui muri della città contro Pallotta e la dirigenza, da Baldini a Baldissoni fino a Fienga e Monchi definiti i "boia" del presidente. Su un altro, invece, si invoca un "No al nuovo stadio!" Una protesta che ha oltrepassato i confini così dopo lo striscione apparso a Londra ne è spuntato uno addirittura a New York contro Pallotta. Nel pomeriggio sit-in di protesta della Curva Sud davanti la sede del club all'Eur.

WESLEY – Conquistata la Coppa Italia e la qualificazione in Europa League in casa Lazio si inizia a pianificare il futuro. Tra gli obiettivi principali c'è ancora Wesley. L'attaccante ha già fatto sapere che a fine stagione lascerà il Bruges per approdare in una squadra impegnata in Champions. L'obiettivo è stato mancato dai biancocelesti ma l'attaccante potrebbe accontentarsi di disputare l'Europa League vista l'ammirazione che nutre nei confronti della Lazio. «E' una forte concorrente» ha confermato l'agente Nehmy a “Il Corriere dello Sport” oggi in edicola.

TENNIS – Giornata da dimenticare per gli azzurri agli Internazionali Bnl d'Italia. Dopo Sinner, Cecchinato e Berrettini, ieri sera ha salutato il torneo anche Fabio Fognini superato dal greco Stefanos Tsitsipas 6-4 6-3. L'azzurro si è poi sfogato nella conferenza post match prendendosela con il direttore del torneo, Sergio Palmieri. Fognini non ha digerito il fatto di aver giocato due partite in poche ore, dopo il rinvio di mercoledì per pioggia: «Il direttore del torneo è questo e dobbiamo tenercelo. Come i giocatori dicono basta e si ritirano, certa gente dovrebbe levarsi da torno».

di Enrico Sarzanini\Edipress