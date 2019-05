On Air: Lotito «Terrei Inzaghi a vita». Roma, contestazione all'Eur

ROMA - «Fosse per me Inzaghi lo terrei tutta la vita alla Lazio». Lo ha detto il presidente biancoceleste Claudio Lotito ospite a “Il Corriere dello Sport”. «Abbiamo già un appuntamento a fine stagione per parlare del contratto e io non faccio accordi annuali perché per fare un progetto serve più tempo». In queste ore il nome del tecnico biancoceleste è stato accostato alla Juve che starebbe seriamente pensando di portarlo a Torino dopo la separazione da Conte: «Sarei addolorato se Simone mi chiedesse di andare alla Juventus perché è uno di famiglia, ma nella vita mai dire mai».

PALLOTTA – Oltre 2.000 tifosi sono andati davanti la sede della Roma per contestare la decisione di non rinnovare il contratto di Daniele De Rossi. I tifosi, che hanno cantato cori contro la società ed in particolare Pallotta, hanno mostrato una serie di locandine con l'immagine di De Rossi e la scritta «Le leggende non si toccano». Eloquenti anche un paio di lunghi striscioni: «Le bandiere non si ammainano, si difendono e si onorano. 'Dirigenza' di cialtroni senza rispetto» e «L'As Roma è la nostra leggenda...solo gli indegni la chiamano azienda».

INTER – Comincia una nuova era per l'Inter che esce ufficialmente dal Settlment Agreement con l'Uefa per il Fair Play Finanziario. Ad annunciarlo è stata la stessa federcalcio europea, con un comunicato cui spiega che la società nerazzurra è stata considerata conforme «all'obiettivo generale degli accordi» siglati nel maggio 2015. Di conseguenza, l'Inter ha di fatto i conti a posto, potrà puntare forte su Antonio Conte e operare sul mercato senza nessuna limitazione.

PALERMO - Il Collegio di Garanzia dello Sport dà il definitivo via libera ai play-off di Serie B. Il presidente Franco Frattini ha rigettato il ricorso del Palermo contro l'ordinanza della Corte Federale d'Appello, che ieri aveva deciso di non rinviare l'avvio dei playoff in attesa della discussione nel merito del ricorso presentato dalla società rosanero, retrocessa all'ultimo posto del campionato di Serie B dalla sentenza del Tfn. Il Collegio di garanzia ha rigettato anche il ricorso sulla penalizzazione di sei punti del Foggia che dunque retrocede in Serie C. La classifica di Serie B non cambia così la Salernitana è salva.

di Enrico Sarzanini\Edipress