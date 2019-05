On Air: Allegri, il giorno dell'addio. Lotito, appello ad Inzaghi

ROMA - L'ultimo atto si consumerà alle 14: Allegri è pronto a salutare la Juventus in una conferenza stampa congiunta con Andrea Agnelli. Dopo cinque anni ed altrettanti scudetti il tecnico dice addio. Fatale l'eliminazione in Champions League, a volere il cambio sarebbe stato soprattutto il vice Presidente Pavel Nedved che avrebbe già in tasca il nome del sostituto. in Italia piacciono Inzaghi e Mihajlovic, la tentazione si chiama Deschamps, attuale ct della Francia, occhio a Pochettino e Sarri, pista difficile da praticare perché impegnato con il Chelsea.

LOTITO - In casa Lazio è ancora festa per la Coppa Italia conquistata mercoledì a tenere banco è il futuro di Simone Inzaghi che sarebbe uno dei candidati alla panchina della Juventus. Il Presidente Claudio Lotito, ospite a "Il Corriere dello Sport", è stato sincero: "Se mi chiedesse di andare alla Juve mi addolorerebbe - ha spiegato - non avrebbe capito che tipo di rapporto ho io. E' una possibilità che non mi prefiguro, poi la vita...". I due si incontreranno a fine stagione, il tecnico per restare chiede garanzie tecniche da parte del club.

ROMA - Ieri la protesta degli oltre 2.000 tifosi sotto la sede del club contro la società e il presidente Pallotta in particolare, oggi è tempo di campionato per la Roma che alle 20,30 affronta il Sassuolo al Mapei Stadium. I giallorossi sono obbligati a vincere per mantenere intatte le già residue speranze di centrare un posto in Champions League in attesa che scendano in campo il Milan, che domani alle 18 ospita il Frosinone e l'Atalanta che sempre domani ma alle 20,30 sarà di scena a Torino contro la Juventus.

TENNIS - Il serbo Novak Djokovic batte Juan Martin Del Potro e accede alle semifinali degli Internazionali di tennis a Roma con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Prossimo avversario dello svizzero Diego Schwartzman, ventiquattresimo della classifica e vincitore ai quarti contro il giapponese Kei Nishikori. nell'altra semifinale

Rafa Nadal, che ha superato Fernando Verdasco 6-4 6-0 affronterà il greco Tsitsipas passato grazie al ritiro di Roger Federer.

