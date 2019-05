On Air: Atalanta, Champion ad un passo. Marquez domina a Le Mans

ROMA - A 90' dalla fine si infiamma la lotta per la Champions League. Grazie all'1-1 ottenuto a Torino contro la Juve l'Atalanta raggiunge l'Inter a quota 66 punti ma la supera per differenza reti e vola al terzo posto. La squadra di Spalletti, sconfitta 4-1 al San Paolo contro il Napoli, dovrà giocarsi tutto contro l'Empoli invischiata nella lotta per non retrocedere. Il Milan supera 2-0 il Frosinone e va a -1 dall'Inter. La Roma, dopo lo 0-0 di Sassuolo, si qualifica in Europa League ma rischia i preliminari. Fuori da tutto il Torino travolo 4-1 proprio dall'Empoli.

SALVEZZA - E' bagarre in fondo alla classifica: a 90' dalla fine del campionato non si sa ancora chi seguirà il Frosinone e il Chievo in Serie B. L'Empoli infatti continua a vincere e a stupire e con il 4-1 sul Toro, praticamente fuori dall'Europa, guadagna tre punti fondamentali in chiave salvezza. I toscani scavalcano il Genoa e si portano a 38 punti, al momento fuori dalla zona retrocessione. Per la salvezza dei toscani sarà decisiva l'ultima giornata a Milano contro l'Inter. Tutto ancora in biblico rischiano la Fiorentina, che domenica si gioca tutto contro il Genoa, Bologna e Udinese tutte e tre a 40 punti.

TENNIS – E' Rafa Nadal il Re di Roma: lo spagnolo ha vinto per la nona volta gli Internazionali d’Italia battendo 6-0 4-6 6-1 Novak Djokovic, in una finale tra i due migliori tennisti del mondo durata due ore e 29’. nel tabellone femminile invece è Karolina Pliskova la nuova regina di Roma. La tennista ceca ha superato la britannica Johanna Konta in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 26 minuti di gioco.

MOTOGP - Il Gran Premio di Francia di MotoGp nel segno di Marc Marquez. Lo spagnolo campione del mondo, in sella alla Honda, ha dominato la gara, con le sole Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, rispettivamente secondo e terzo, a tenergli testa. Quarto posto per l'australiano Jack Miller su una Ducati non ufficiale, poi Valentino Rossi su Yamaha. Lo spagnolo allunga in classifica portandosi a 95 punti, segue Dovizioso a 87, terzo Rins con 75.

di Enrico Sarzanini\Edipress