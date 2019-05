On Air: Icardi, niente Coppa America. Lotito-Inzaghi: incontro imminente

ROMA - Mauro Icardi non è nella lista dei 23 giocatori convocati dal ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, per la Coppa America, in programma in Brasile dal 14 giugno. Quattro invece gli “italiani”: si tratta del compagno di squadra di Icardi, Lautaro Martinez, di German Pezzella (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese) e di Paulo Dybala (Juvetus). L'Argentina è inserita nel Gruppo B con Colombia, Paraguay e Qatar.

INZAGHI - Nelle prossime ore Inzaghi e Lotito si incontreranno per il tanto atteso confronto. L'interesse della Juventus per l'allenatore è cosa risaputa così come la volontà da parte della Lazio di volerlo trattenere come ha ribadito lunedì sera il diesse Tare. La società biancoceleste ha giocato a carte scoperte tutto in attesa che i dirigenti bianconeri facciano la loro scelta. Il faccia a faccia servirà per mettere sul piatto un contratto di tre anni a 2 milioni netti a stagione e per pianificare le strategie future. Poi starà ad Inzaghi decidere cosa fare del suo futuro.

NESTA - Alessandro Nesta nella prossima stagione di Serie B non siederà sulla panchina del Perugia. Lo ha annunciato la stessa società in una nota dove ringrazia «Nesta e il suo staff per l'impegno e la professionalità profusi in questo anno» augurando al tecnico «le migliori fortune per il prosieguo della carriera». Il campione del mondo 2006 sui social ha parlato di «un'esperienza incredibile, che mi ha permesso di crescere, svolgendo un lavoro che amo». Tra i possibili successori Massimo Oddo.

LAUDA – Giornata di lutto nel mondo della Formula 1 che ha accolto con sentita commozione e profondo rispetto la notizia della scomparsa di Niki Lauda. Il tre volte campione del mondo, si è spento all'età di 70 anni e colleghi di oggi e di ieri, amici, addetti ai lavori e appassionati gli hanno dedicato pensieri, omaggi, note di cordoglio, ricordi legati a capitoli della straordinaria vita di un mito delle due ruote. «Per sempre nei nostri cuori, per sempre immortalato nella nostra storia. La comunità degli sport motoristici oggi piange la devastante perdita di una vera leggenda», così lo ha salutato il 'Circus'.

di Enrico Sarzanini\Edipress