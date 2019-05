On Air: La Juve su Milinkovic. El Shaarawy, rinnovo lontano

ROMA – Lo scorso anno lo aveva inseguito, quest'anno ci riprova: la Juventus è tornata prepotente su Milinkovic-Savic. Secondo indiscrezioni provenienti da Torino la società bianconera avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, manca ancora quello con la Lazio. Lo scorso anno valutato oltre 100 milioni di euro, il serbo non ha vissuto una stagione straordinaria, pur chiusa da protagonista con la rete nella finale di Coppa Italia, ma il presidente Lotito non svenderà uno dei suoi pezzi pregiati, attese novità già dalla prossima settimana possibile un contatto tra le parti per dare inizio alla trattativa.

EL SHAARAWY – El Shaarawy dice no al rinnovo, Lo scrive stamani il “Corriere dello Sport” secondo cui l'attaccante della Roma sarebbe scosso dall’incertezza sul futuro, sulla squadra che sta nascendo e su un ridimensionamento finanziario che obbligherà la società ad abbassare il monte ingaggi. La punta giallorossa attualmente guadagna 2,5 milioni netti più i bonus e per rimanere in giallorosso senza la Champions chiede un ingaggio da top player con base da 4 milioni di euro.

CONTE – Alla fine Antonio Conte ha vinto la battaglia legale contro il Chelsea: Roman Abramovich gli dovrà versare ben 9 milioni di sterline (poco più di 10 milioni di euro, l'equivalente dell' ultimo anno di contratto non pagato) a titolo di risarcimento per l'esonero della scorsa estate. Lo scrive il 'Times' rivelando che in marzo il tribunale arbitrale aveva preso atto del dossier e in questi giorni le parti sono state informate della sentenza emessa da una commissione composta da tre persone. Conte è il candidato numero uno come sucessore di Spalletti all'Inter.

SAMPDORIA - Fumata grigia da New York dove c'è stato un vertice tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e Jamie Dinan, magnate che vorrebbe acquistare il club blucerchiato. Infatti di fronte ad un'offerta di 45 milioni più altri trenta per i debiti ci sarebbe stata la risposta negativa da parte del presidente e dunque trattativa che si complica anche se ogni scenario resta aperto. Resta in attesa Gianluca Vialli che sarebbe il nuovo presidente della Sampdoria nel caso in cui il club fosse acquistato da Dinan insieme all'altro big della finanza mondiale Alex Knaster.

di Enrico Sarzanini\Edipress