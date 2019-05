On Air: De Laurentiis si racconta. Lippi torna ct della Cina

ROMA – Nel giorno del suo 70° compleanno il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola. Passato, presente ma soprattutto futuro raccontato dal patron azzurro attraverso retroscena e strategie di mercato. «Mi hanno offerto 900 milioni per il Napoli na ho detto no» ha svelato De Laurentiis che apre le porte al ritorno di Quagliarella: «Sarebbe una soluzione romantica per chiudere la sua carriera in quella Napoli che non ha potuto vivere come avrebbe voluto».

INZAGHI – E' andato in scena ieri sera a Formello il primo faccia a faccia tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e Simone Inzaghi. Ancora nessun passo avanti sul rinnovo, l'allenatore biancoceleste chiede al presidente soprattutto garanzie tecniche in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce ci sono da tempo la Juve, che però ha in Sarri la prima scelta ma anche il Milan, non troppo convinto di proseguire con Gennaro Gattuso. Primo round concluso con una fumata grigia, bisognerà attendere la prossima settimana per conoscere l'esito definitivo della telenovela.

GRIEZMANN - «Se sento di nuovo un giocatore pronunciare frasi omofobe durante un match uscirò dal campo». La promessa è di Antoine Griezmann che in una lunga intervista a Têtu, la storica rivista Lgbt francese, promette di combattere l'omofobia. L'attaccante campione del mondo con i Bleus, 28 anni, sposato con una figlia, eterosessuale, si vuole impegnare per i compagni vittime di discriminazioni. Poi fa una promessa: «Se qualche giocatore farà coming out potrà contare sul di me: l’omofobia non è un’opinione, ma un delitto».

LIPPI - Marcello Lippi ritorna a sedersi sulla panchina della Nazionale di calcio cinese, a quattro mesi dall'uscita maturata subito dopo l'eliminazione dei Dragoni rossi dalla Coppa d'Asia: lo annuncia la Chinese Football Association (Cfa), la federcalcio cinese. Dopo la breve parentesi di Fabio Cannavaro, che di recente ha lasciato l'interim della Nazionale per continuare ad allenare il Guangzhou Evergrande, Lippi ha trasformato la sua posizione di "advisor" in ct a tempo pieno. Il suo ritorno è stato salutato con favore dai media cinesi e dai netizen sui social media, e verosimilmente dal primo tifoso e grande appassionato di calcio, il presidente Xi Jinping.

di Enrico Sarzanini\Edipress