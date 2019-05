On Air: Gp Monaco, disastro Ferrari. Milan e Inter, tutto in 90'

ROMA - Solite Mercedes davanti a tutti in qualifica, questa volta a fare rumore è il disastro delle Ferrari. Se Hamilton partirà davanti al compagno di squadra Bottas, Vettel si è dovuto accontentare del quarto tempo, dietro alla Red Bull di Max Verstappen, mentre Leclerc non è riuscito a passare la Q1 e partirà dunque dalla 16/a posizione. Il monegasco subito dopo si è sfogato ai microfoni di Sky Sport: “E' un momento abbastanza difficile. Il team mi ha detto che avrei dovuto farcela, ma a un minuto dalla fine hanno scoperto che era tardi”.

Milan e Inter, tutto in 90'

Novanta minuti decisivi per Milan ed Inter a caccia di un posto in Champions. Per i nerazzurri il compito più difficile contro l'Empoli che deve salvarsi. “Sono affettivamente legato ad entrambe spero che a fine gara saremo tutti felici e contenti” l'auspicio di Spalletti che vive ormai da settimane con l'ombra di Antonio Conte. In bilico anche il tecnico rossonero Gennaro Gattuso impegnato a Ferrara contro la Spal: “E' stato un grande onore allenare questa squadra – ha spiegato in conferenza - e spero di farlo il più a lungo possibile, spero che il sogno continui”.

Inzaghi e la stagione magica

Il futuro di Simone Inzaghi è tutto ancora da decidere il tecnico intanto, che ha parlato solo attraverso i canali ufficiali della Lazio, alla vigilia della gara con il Torino ha fatto un bilancio: “Potevamo fare di più a grazie alla vittoria della Coppa Italia è stato un anno magico”. Poi allarga il discorso da quando è diventato allenatore della prima squadra: “Ci siamo giocati tutto fino all'ultimo per 3 anni e quindi onore ai ragazzi per questo. La mia più grande soddisfazione è aver riportato tantissima gente allo stadio, siamo diventati un corpo unico e quando siamo tutti assieme possiamo fare cose incredibili”.

De Rossi, lettera di addio

Ultimo allenamento in giallorosso per Daniele De Rossi a Trigoria, il centrocampista è uscito dal centro sportivo per abbracciare i tifosi che si erano fermati per testimoniargli il loro affetto. Il capitano della Roma, che domani contro il Parma giocherà la sua ultima partita in giallorosso, ha anche scritto una lunga lettera di addio pubblicata sul sito ufficiale della Roma: "E' stato un viaggio lungo, intenso, sempre accompagnato dall'amore per questa squadra" spiega De Rossi che ringrazia "la famiglia Sensi ed il presidente Pallotta".

di Enico Sarzanini\Edipress