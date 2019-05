On Air: Il Chelsea vince l'Europa League. Milan su Inzaghi

ROMA – Il Chelsea di Maurizio Sarri stende l'Arsenal 4-1 e vince l'Europa League. Primo trofeo in bacheca per l'allenatore italiano che in queste ore è corteggiato dalla Juve che avrebbe in pugno il tecnico. Gara senza storia a Baku, dopo un primo tempo a reti bianche nella ripresa si scatena il Chelsea: sblocca Giroud al 49', al 60' arriva il raddoppio di Pedro, poi la doppietta di Hazard con il gran gol di Iwobi che con un destro perfetto da 20 metri rende meno amara la sconfitta dell'Arsenal.

Il Milan forte su Inzaghi

Mai come in questo momento Simone Inzaghi è lontanissimo dalla Lazio. Se quello della Juve era stato un timido sondaggio, il Milan fa sul serio. Tutto merito di Paolo Maldini che ha nel tecnico biancoceleste la sua prima scelta, subito dopo c'è Giampaolo. La situazione in casa biancoceleste vive un momento di stallo, Inzaghi attende sviluppi anche se Lotito non aspetterà all'infinito e pur di trattenere il suo pupillo, è disposto a fargli firmare un contratto di due anni, prolungando sostanzialmente quello in essere di un'altra stagione. Il patron biancoceleste però non lo lascerà andare via facilmente: per liberarlo chiede infatti un indennizzo.

Gasperini e il rinnovo: "L'Atalanta andrà sempre più in alto"

“L'Atalanta va sempre più' in alto e quindi ha bisogno di organizzarsi sempre meglio”. Parola di Gian Piero Gasperini che, dopo il rinnovo fino al 2022, rilancia le ambizioni della squadra nerazzurra. “I sogni bisogna cercare di farli durare il più a lungo possibile dopo aver raggiunto veramente un risultato straordinario” prosegue il tecnico che ha rifiutato la proposta della Roma per sposare in pieno il progetto Atalanta. Il tecnico dopo la storica qualificazione in Champions League guadagnerà 2,2 milioni.

Corte appello Figc salva il Palermo, retrocede il Foggia

Ridotta la pena per il Palermo, dalla retrocessione in Serie C a una forte penalizzazione in classifica nell'ultimo campionato di Serie B. Questa la sentenza della Corte federale d'appello della Figc dopo il processo di secondo grado andato in scena oggi in oltre due ore di dibattimento al processo per illecito amministrativo delle gestioni Zamparini dal 2014 al 2017. Per effetto di questa sentenza retrocede il Foggia oltre a Padova e Carpi. Il playout per la quarta retrocessione sarà tra Salernitana e Venezia.

