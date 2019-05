On Air: Sarri: “Adesso il futuro”. Serie A, panchine girevoli

ROMA - “Ora devo parlare con il club” Subito dopo la vittoria dell'Europa League Maurizio Sarri guarda al futuro. Ad attenderlo c'è la Juventus ma il tecnico preferisce ancora non sbilanciarsi: “Credo che in un paio di giorni sarà tutto più chiaro – spiega ancora il tecnico - ricordando che ho ancora due anni di contratto. Io amo la Premier e sono fortunato a lavorare al Chelsea”. Ieri intanto il presidente bianconero Andrea Agnelli è stato avvistato nell'Hotel dove alloggiava il Chelsea un altro indizio che avvicina Sarri alla Juve.

Panchine girevoli in Serie A

Il rinnovo di Giampiero Gasperini con l'Atalanta è solo il primo incastro, perché in Serie A quasi tutte le big non hanno ancora le idee chiare sull'allenatore. L'Inter è pronta ad ufficializzare Antonio Conte mentre la Juve ha scelto Maurizio Sarri ma per chiudere il discorso serva l'accordo con il Chelsea. In casa Roma dopo i rifiuti di Conte e Gasperini prende quota l'idea De Zerbi, mentre la Lazio attende le decisioni di Simone Inzaghi che nelle ultime ore è entrato nei radar del Milan, che segue con attenzione Marco Giampaolo mentre il patron biancoceleste Lotito ragiona su Mihajlovic o Liverani.

Under 21, Di Biagio: “Voglio vincere l'Europeo”

“Vogliamo vincere l'Europeo". Parola del tecnico della nazionale Under 21 Luigi Di Biagio alla conferenza di inizio del pre ritiro al Centro sportivo di Formello dove gli Azzurrini prepareranno fino all'8 giugno gli Europei di categoria. Esordio dell'Italia il 16 giugno contro la Spagna al Dall'Ara di Bologna. “Tutti mi dicono che ho una squadra fortissima ma penso che ce l'ho sempre avuta anche quando non lo era, figuriamoci oggi", ha aggiunto Di Biagio. "Vincere l'Europeo sarebbe la ciliegina sulla torta” ha concluso il tecnico.

Il Palermo resta in Serie B

Condannato in primo grado alla retrocessione in Serie C il Palermo è stato “ripescato” dalla corte di appello della Figc: la società rosanera, accusata di illecito amministrativo, è stata infatti penalizzata di 20 punti e riesce dunque a restare in Serie B. Per effetto di questa sentenza, invece, retrocede il Foggia che segue in Serie C il Padova e il Carpi. Il playout per la quarta retrocessione sarà dunque tra Salernitana e Venezia.

di Enrico Sarzanini\Edipress