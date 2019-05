On Air: Ramos "Resto al Real". Roland Garros, impresa di Caruso

ROMA - "Non voglio lasciare il Real Madrid". Mette a tacere tutte le voci di mercato Sergio Ramos che in una conferenza stampa ha fatto chiarezza sul suo futuro: "Voglio chiudere qui la mia carriera. Giocherei anche gratis e il giorno che me ne andrò lo farò da vincitore e dalla porta principale perché penso di meritarlo". Il difensore ammette che ci sono state diverse cose "che mi hanno provocato dei dubbi e mi hanno ferito e per questo ho voluto parlare con Florentino Perez", conferma l'offerta della Cina, ma ribadisce la volontà di "costruire il futuro del Real dopo un anno nefasto".

Roma e Lazio, panchine roventi

"I problemi non vanno affrontati per strada". Così il presidente della Lazio Claudio Lotito che taglia corto e alla domanda su Inzaghi non si sbilancia. Il tecnico, che sarebbe dovuto partire domani per le vacanze negli Stati Uniti, ha posticipato tutto alla prossima settimana nella speranza di conoscere il suo futuro. Se il tecnico è nella lista dei papabili del Milan, Gattuso piace invece alla Lazio. In casa Roma l'agente di Mihajlovic, Federico Pastorello, apre ai giallotossi: "Non ho avuto contatti con i biancocelesti, loro non cercano un allenatore - ha detto a cittaceleste.it -. La Roma? Vedremo, lì stanno cercando un allenatore…”.

Sarri alla Juve, tempi lunghi

L'annunciato congedo di Maurizio Sarri, che ha suggellato la sua avventura inglese alzando al cielo il suo primo trofeo da tecnico, rischia di complicarsi e di allungarsi nei tempi. In giornata si è svolto il primo incontro tra i rappresentanti di Sarri (il suo procuratore Alessandro Pellegrini accompagnato dall'intermediario Fali Ramadani) e i vertici del Chelsea (Marina Granovskaia, plenipotenziaria di Roman Abramovich) che no ha dato nessun esito. I Blues sono disposti a lasciar partire il tecnico ma vogliono una contropartita economica. Per conoscere il nome del nuovo tecnico della Juve, che segue anche altre piste, bisognerà attendere almeno fino alla prossima settikana.

Tennis, al Roland Garros impresa di Salvatore Caruso

Il siciliano Salvatore Caruso approda al terzo turno del Roland Garros. L'azzurro ha battuto il francese Gilles Simon, testa di serie numero 25, in tre set con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4. Caruso, proveniente dalle qualificazioni affronterà Novak Djokovic. Tutto facile per il numero uno al mondo che ha battuto in tre set col punteggio di 6-1, 6-4, 6-3 lo svizzero Henri Laaksonen, numero 104 del mondo.

di Enrico Sarzanini\Edipress