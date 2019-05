On Air: Conte "Entusiasta dell'Inter". Cittadella, Serie A ad un passo

ROMA - Adesso è ufficiale: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter che sul sito gli da "il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia". "Conte inizia il suo viaggio con l'Inter: due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria", si legge nel comunicato ufficiale della società. "La sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: riportare l'Inter nell'élite del calcio europeo", si sottolinea nella nota. "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta" sottolinea il neo tecnico nerazzurro: "Ho scelto i nerazzurri per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportarlo dove merita".

Play Off Serie B, il Cittadella ad un passo dalla promozione

Il Cittadella batte il Verona 2-0 al Tombolato, e ipoteca la storica promozione in Serie A. Sugli scudi il senegalese Diaw, autore di una doppietta, con una rete per tempo. Verona anche un po' sfortunato, con un palo nel primo tempo e una traversa clamorosa di Pazzini, entrato nel finale, all'84'. I padovani partono forte e al 6' sono già in vantaggio, il raddoppio a 10' dalla fine. Domenica sera al Bentegodi il Verona per ribaltare il risultato dovrà vincere con 2 gol di scarto: nei playoff le reti in trasferta non valgono doppio e a parità di gol passa chi si è meglio classificata nella regular season, il Verona 5/o e il Cittadella 7/o.

Roland Garros avanzano Fognini e Caruso

Impresa di Salvatore Caruso al Roland Garros: da numero 147 del mondo il siciliano si ritrova proiettato al terzo turno del secondo Slam stagionale dopo essere partito dalle qualificazioni. Avanza anche Fabio Fognini che ha battuto l'argentino Federico Delbonis con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-3. Fa sognare Salvatore Caruso che contro il ben più quotato Simon, non ha mai tremato: 6-1 6-2 6-4. Sabato lo attende una "mission impossible" contro il numero uno del mondo Novak Djokovic che ha battuto in tre set col punteggio di 6-1, 6-4, 6-3 lo svizzero Henri Laaksonen, numero 104 del mondo.

Nba, a Toronto il primo round delle Finals

I Toronto Raptors vincono con merito gara-1 nelle Finals Nba battendo Golden State 118-109: protagonista della storica serata Pascal Siakam, autore di 32 punti con 14/17 al tiro, otto rimbalzi, cinque assist, 11 canestri in fila tra secondo e quarto periodo e una partita di un altissimo livello anche in difesa. Toronto può festeggiare un traguardo storico, un successo unico nel suo genere per una squadra canadese – ritrovatasi con merito in vantaggio in una serie molto più incerte rispetto a quelle che erano le ipotesi della vigilia. Lunedì appuntamento con gara 2 sempre in Canada.

di Enrico Sarzanini\Edipress