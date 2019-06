On Air. Il Verona promosso in Serie A. Basket, Sassari in finale

ROMA - Il Verona di Alfredo Aglietti ribalta tutto e grazie al 3-0 nel derby veneto con il Cittadella conquista la Serie A. La rasoiata di Zaccagni, il tacco di Di Carmine e la ciliegina di Laribi mandano in paradiso l'Hellas. Un successo incredibile in un'annata davvero strana per la squadra scaligera che parte a mille, 13 punti nelle prime 5 giornate poi crolla miseramente con 7 partite di fila senza vittoria che costano il posto a Grosso. Ai Play Off il pesante 2-0 dell'andata, ieri sera un 3-0 che ha mandato in visibilio i tifosi che, dopo un anno di Purgatorio, riassaporano la Serie A.

Inzaghi firma fino al 2021, oggi l'annuncio

La Lazio si tira fuori dal valzer delle panchine e si tiene stretto Simone Inzaghi. Fumata bianca dopo l'incontro andato in scena ieri tra il tecnico biancoceleste, in compagnia del suo agente Tullio Tinti e il patron Claudio Lotito: manca solo l'ufficialità, che arriverà oggi prima della partenza per le vacanze negli Usa dell'allenatore piacentino, ma c'è accordo su tutto. Inzaghi ha firmato un accordo da 2 milioni netti a stagione fino al 2021, ieri sera è andato in scena un summit di mercato per mettere a punto le strategie per costruire la squadra che punterà alla qualificazione in Champions.

Roland Garros, Federer e Nadal ai quarti

Avanti a braccetto ai quarti di finale del Roland Garros con la speranza, reciproca, di sfidarsi in semifinale, Roger Federer e Rafa Nadal non hanno deluso le attese e hanno liquidato i rispettivi avversari argentini (Leonardo Mayer per lo svizzero, Juan Londero per lo spagnolo) senza problemi. Lo svizzero adesso sfiderà il connazionale Stan Wawrinka, che a Parigi ha trionfato nel 2015, che ha domato dopo una maratona di 5 ore e 11 minuti il Next Gen greco, Stefanos Tsitsipas. Nadal, che punta al un 12mo titolo all'Open di Francia, ai quarti affronterà il giapponese Kei Nishikori o il francese Benoit Paire. Oggi intanto tocca al nostro Fabio Fognini che va a caccia dei quarti contro Alexander Zverev.

Basket, Sassari batte Milano e vola in finale

Sassari non fallisce il primo match point a disposizione e vola in finale scudetto di pallacanestro battendo Milano all'overtime 108-96 e chiudendo così la serie sul 3-0. Smith è il trascinatore del Banco di Sardegna e mette a referto 29 punti, supportato anche da Thomas e Cooley che ne aggiungono rispettivamente 22 e 20. All'AX Armani Exchange non sono bastati invece i 19 punti di Nunnally. La squadra di Pozzecco, che sogna di ripetere l'impresa riuscita nel 2015 a Meo Sacchetti, attende ora in finale la vincente di Cremona-Venezia, serie sull'1-1.

di Enrico Sarzanini\Edipress