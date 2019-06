On Air: Milan, sentenza Uefa sospesa. Buffon, Psg addio

ROMA - La Uefa prende ancora tempo per esprimersi sul caso del Milan. Il procedimento contro il club rossonero per non aver rispettato il requisito di pareggio di bilancio nel periodo 2018/19, è stato sospeso fino al risultato del ricorso pendente al Tas, dove il club si è appellato contro le sanzioni per le violazioni al Fair play finanziario nel triennio 2015-2017. Lo ha deciso la Camera giudicante della Uefa. I rossoneri sono dunque in Europa League bisognerà capire quando verrà calendarizzata l'udienza. I tempi sono ristretti e in caso di ritardo i rossoneri parteciperebbero comunque alla competizione con la Roma ai preliminari.

Baggio: "Il rigore sbagliato in usa è ancora un incubo"

Sono passati ben 25 anni ma Roberto Baggio ancora non ha superato lo choc per quel rigore sbagliato a Pasadena nella finale mondiale con il Brasile di Usa '94. "Ancora oggi non dormo bene per quell'errore" ha spiegato l'ex divin codino a margine di una iniziativa di calcio per bambini a Belgrado. "Ho sempre sognato di giocare in nazionale una finale mondiale con il Brasile, per vendicare quella persa nel 1970 ma con un finale differente", ha detto l'ex campione di Juventus, Milan, Inter che ammira in particolare il laziale Sergej Milinkovic-Savic: "E' forte, sia fisicamente che tecnicamente, ed è molto giovane. Ha tutte le qualità per diventare un grande calciatore".

Buffon lascia il Psg, i tifosi della Lazio sognano

Gianluigi Buffon lascia il Psg. Lo ha annunciato il portiere sui social raccontando di aver rifiutato un rinnovo di contratto perché "spinto dal desiderio di preparami a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali". L'avventura nel Psg si chiude dopo un solo anno. Intanto i tifosi della Lazio sognano il suo arrivo in biancoceleste. "Oltre la Juve ha nel cuore la Carrarese, il Genoa e proprio i biancocelesti" ha spiegato il suo agente Martina che precisa: "Farebbe piacere un interessamento ma il club biancoceleste ha già un ottimo portiere come Strakosha in quel ruolo".

Dopo Monchi anche Massara saluta la Roma

Dopo Monchi la Roma dice addio anche al successore del ds spagnolo, Frederic Massara. Il club ha annunciato la risoluzione consensuale. James Pallotta lo ha ringraziato "per l'instancabile lavoro svolto alla Roma e per essere stato sempre dedito alla causa del club". Il suo successore è stato già individuato: si tratta di Gianluca Petrachi, ancora sotto contratto col Torino, ma già al lavoro per Pallotta tanto che ieri sera è stato avvistato a Fiumicino assieme all'ad romanista Fienga di ritorno dal blitz a Madrid per incontrare il tecnico portoghese Paulo Fonseca.

di Enrico Sarzanini\Edipress