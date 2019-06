On Air: Euro 2020, super Italia. Montreal, rinascita Ferrari

ROMA - Un 3-0 rotondo ad Atene lancia l'Italia di Roberto Mancini in fuga per la qualificazione a Euro 2020. Barella, Insigne e Bonucci firmano nel giro di 10' la vittoria preziosa su una Grecia in disarmo, ma pur sempre potenziale rivale per i due pass europei del girone. Nel giorno in cui la Bosnia cade a Tampere con la Finlandia, l'Italia è a punteggio pieno dopo tre giornate, greci e bosniaci arrancano cinque lunghezze indietro. “Ma non è stata la mia Italia migliore" spiega il ct Mancini: "Sono contento ma nel secondo tempo dovevamo segnare altri gol. Questo va migliorato".

Nation League, Ronaldo sfida l'Olanda

Si giocherà questa sera la prima finale di Nations League Tra Portogallo e l'Olanda. Il fuoriclasse Cristiano Ronaldo dunque sfiderà i giovani talenti olandesi in un match che si preannuncia ricco di spettacolo. “lL'Olanda vuole vincere e può farlo, anche se non sarà facile contro i campioni d'Europa” ha spiegato Jasper Cillessen portiere olandese. “E' una finale incerta, tutta da giocare, come tutte le finali” le parole di CR7.

Gp Canada, Vettel in pole davanti ad Hamilton

Sebastian Vettel conquista la pole position del Gran premio del Canada, che si disputerà stasera a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha firmato il tempo di 1'10"240, superando in dirittura d'arrivo il crono del campione del mondo Lewis Hamilton, in ritardo di 0"206. Terzo tempo per l'altro ferrarista Charles Leclerc, a 0"680 dal compagno di scuderia. Quarto l'australiano Daniel Ricciardo su Renault. “Felice e pieno di adrenalina spero che la pole ci dia la spinta giusta per la gara” ha spiegato Vettel. “Sarà una gara interessante” le parole di Hamilton.

Roland Garros, finale Nadal-Thiem

Sarà tra Dominic Thiem e Rafa Nadal la finale del Roland Garros. Il tennista austriaco si è imposto in cinque set sul numero 1 al mondo, il serbo Novak Djokovic, col punteggio di 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 al termine di una partita interrotta venerdì sera al terzo set a causa della pioggia e di nuovo ieri al quinto, durata nel complesso oltre quattro ore. Thiem sfiderà Nadal vincitore delle ultime due edizioni.

di Enrico Sarzanini\Edipress