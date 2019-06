On Air: L'Italia stende la Bosnia. Messi "paperone" dello sport

ROMA - L'Italia batte la Bosnia in rimonta 2-1 e mette mezzo piede all'Europeo 2020. Ospiti avanti con Dzeko la rimonta azzurra porta la firma di Insigne e Verratti. In classifica gli azzurri sempre piuù soli al comando a punteggio pieno con 12 punti in 4 gare, segue la Finlandia a 9 punti. Soddisfatto Mancini a fine gara: "Le partite sono tutte difficili - spiega - la Bosnia è piena di giocatori di livello abbiamo sofferto all'inizio ma alla fine abbiamo meritato di vincere". Secondo il ct azzurro "non era facile rimontare ma nella ripresa abbiamo dominato e vinto meritatamente".

Forbes, Messi è lo sportivo più pagato

Leo Messi sale per la prima volta in cima alla classifica degli atleti più pagati del mondo stilata da Forbes. La stella del Barcellona con 127 milioni di dollari è davanti al grande rivale Cristiano Ronaldo (109 milioni di dollari) e il brasiliano Neymar (105 milioni di dollari). È la prima volta dalla creazione di questa classifica nel lontano 1990, sottolinea Forbes, che il calcio monopolizza il podio. I 100 atleti più pagati del pianeta hanno incassato complessivamente 4 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, con un aumento del 5% rispetto ai guadagni dello scorso anno di 3,8 miliardi.

Niente finale mondiale per l'Under 20

Come due anni fa, si interrompe in semifinale il sogno mondiale dell'Under 20. A Gdynia gli azzurrini guidati da Nicolato vengono sconfitti per 1-0 dall'Ucraina: decide la rete di Buletsa al 65'. Annullato al 92', con l'ausilio della Var, il gol di Scamacca che avrebbe portato la sfida ai supplementari. Gli azzurri giocheranno la finalina per il terzo posto venerdì contro Ecuador, l'Ucraina si giocherà invece il titolo mondiale sabato a Lodz, alle 18 contro Corea del Sud.

Basket, Olimpia Milano fa tabula rasa

L'Olimpia Milano ripartirà da Ettore Messina. Dieci giorni dopo l'addio dell'ex presidente Livio Proli, ecco arrivare il divorzio "consensuale" con Simone Pianigiani che lascia dopo uno scudetto e due supercoppe. Messina, di fatto, prenderà il posto di entrambi, con un contratto di tre anni con opzione per i successivi due, per aprire un lungo ciclo vincente: allenerà la squadra per rilanciarla dopo una stagione fallimentare (eliminata in semifinale dopo il disastro in Coppa Italia, decima in Eurolega) e al tempo stesso gestirà le risorse del club come responsabile dell'area tecnica, con pieni poteri sul mercato e sulla scelta dello staff.

di Enrico Sarzanini\Edipress