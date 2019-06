On Air: Sarri alla Juve è ufficiale. MotoGP, trionfa Marquez

ROMA - Adesso è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Lo ha comunicato il club sul sito spiegando che il tecnico ha firmato un contratto di tre anni. "Ha appena concluso un'eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in Premier League e la Finale di EFL Cup, con la vittoria, pochi giorni fa, dell’Europa League" si legge sul portale della Juventus.

Pogba: "Pronto per una nuova esperienza"

"Per me potrebbe essere un buon momento per affrontare una nuova sfida da qualche altra parte". Il campione del mondo Paul Pogba, parlando con il Guardian, annuncia così un suo possibile divorzio dal Manchester United. "In questi tre anni e ho vissuto momenti belli e brutti ma dopo questa stagione e tutto quello che è successo vorrei avere una nuova sfida altrove". Pogba sarebbe nel mirino del Real Madrid ma è forte anche l'interesse dalla Juventus a riportare il 26enne centrocampista a Torino, da dove era partito tre anni fa

Salah dice no a Juve e Real Madrid

Mo Salah avrebbe detto no al Real Madrid e alla Juventus. La clamorosa rivelazione è del Daily Mirror secondo cui i due club erano pronti a presentare un'offerta record da 150 milioni di sterline (168 milioni di euro) ai Reds per l'attaccante egiziano. Salah 71 gol in 104 partite con il Liverpool era tentato di provare una nuova esperienza ma dopo aver aiutato i reds a vincere la Champions League ed essere stato acclamato come un eroe ad Anfield, ha deciso di restare in Premier League.

MotoGp, Maqrquez vince in Catalogna

Marc Marquez, su Honda, ha vinto il Gp di Catalogna classe MotoGp, settima prova del motomondiale. Il leader della classifica ha preceduto sul traguardo il francese Fabio Quartararo (Yamaha), secondo, e Danilo Petrucci (Ducati). Quarto posto per Alex Rins con la Suzuki. La gara ha perso nei primi giri quattro protagonisti - Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Maverick Vinales e Jorge Lorenzo - per una caduta dello spagnolo della Honda che ha ha coinvolto gli altri tre piloti, costringendo tutti al ritiro.

di Enrico Sarzanini\Edipress