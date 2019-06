On Air: Totti, oggi l'addio. Juve, obiettivo Chiesa

ROMA – Il giorno dell'addio è arrivato: alle 14 nel Salone d'Onore del Coni Francesco Totti saluterà la Roma dopo 30 anni. Nella conferenza stampa appositamente organizzata lontano da Trigoria il dirigente giallorosso spiegherà i motivi della separazione e tra gli obiettivi pare ci sia Franco Baldini, il consulente del Presidente James Pallotta che ha sempre avuto un rapporto tormentato con Totti. Intanto monta la protesta dei tifosi pronti a contestare la società.

Juve, inizia l'era Sarri

La tanto attesa ufficialità alla fine è arrivata: è Maurizio Sarri l'erede di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico ha firmato un contratto di tre anni con i bianconeri e da ieri sta già pianificando la squadra del futuro. Obiettivo numero uno Federico Chiesa grande protagonista con la maglia dell'Under 21 che con una doppietta ha steso la Spagna all'esordio. Il sogno resta Pogba ma i 150 milioni di euro di valutazione fanno propendere più per Milinkovic della Lazio.

Under 21, esordio con il botto

Esordio con vittoria per l'Italia di Luigi Di Biagio agli Europei Under 21: gli Azzurrini hanno superato, in rimonta, la Spagna 3-1. Ospiti in vantaggio con Ceballos poi una doppietta di Chiesa e il gol di Luca Pellegrini su rigore hanno ribaltato il risultato e regalato all'Italia la vittoria. “E' una vittoria importantissima Chiesa è un trascinatore” ha detto il ct Di Biagio a fine gara. “E' una notte magica, da incorniciare” gli ha fatto eco il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Immobile: “Sciacquatevi la bocca”

“Criticatemi quanto vi pare come calciatore ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell'uomo”. L'attaccante della Lazio Ciro Immobile non ci sta e risponde così al fango arrivato dalla Spagna dove il suo nome, secondo alcuni quotidiani iberici, è uscito fuori nei verbali dell'operazione Oikos, l'inchiesta sul match-fixing spagnola. Così dopo il comunicato del suo avvocato sulla totale estraneità del giocatore ci ha pensato lo stesso attaccante a rispondere via Instagram.

di Enrico Sarzanini\Edipress