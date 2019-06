On Air: Baldissoni replica a Totti. Peruzzi rinnova fino al 2022

ROMA - “La Roma non ha cacciato Totti e non è in vendita”. Questo in sintesi il pensiero del vicepresidente della Roma Mauro Baldissoni. “Quanto accaduto ieri lascia dispiacere e amarezza – prosegue ancora riferendosi alla conferenza stampa dell'ex numero 10 giallorosso - perché è evidente che è una sconfitta di tutti quando non si riesce a trattenere quello che è un grandissimo patrimonio per la Roma”. “Falsa la notizia di azioni legali contro Totti” ha tuonato il presidente Pallotta.

Lazio, Angelo Peruzzi rinnova fino al 2022

Dopo quello di Simone Inzaghi arriva anche il rinnovo di Angelo Peruzzi: il Club Manager biancoceleste ha firmato fino al 2022 il suo accordo. In questo periodo il dirigente biancoceleste sta attivamente partecipando al mercato della Lazio ed è sempre stato presente a tutti gli incontri che ci sono stati tra Lotito, Tare ed Inzaghi per pianificare le operazioni di compravendita.

Under 21, l'Italia sfida la Polonia

Dopo aver battuto 3-1 la Spagna all'esordio per l'Under 21 il prossimo ostacolo agli Europei di categoria si chiama Polonia. Alla vigilia il ct Luigi Di Biagio carica l'ambiente: “Stiamo rivivendo 'Italia 90': questi ragazzi ancora non erano nati – sottolinea - ma io sento la stessa voglia di appartenenza e che la gente ha voglia di festeggiare". Con la Spagna "è stato incredibile, mi ha lasciato esterrefatto. Ora dobbiamo cavalcare l'onda" ha concluso.

Modiali femminili, Italia sconfitta dal Brasile

L'Italia perde di misura 1-0 contro il Brasile ma si qualifica da prima del girone grazie alla migliore differenza reti. Gara bella ed equilibrata decisa da un calcio di rigore molto contestato per un leggero contatto in area tra Linari e Debinha. Sul dischetto si presenta Marta che non sbaglia. Azzurre agli ottavi con l'Australia, il Brasile terzo classificato passa comunque il turno.

di Enrico Sarzanini\Edipress