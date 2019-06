On Air: Simoni, condizioni critiche. Gp Francia, male Vettel

ROMA – Gigi Simoni, l'allenatore-gentiluomo del calcio italiano, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa. Si è sentito male giovedì sera a casa ed è stato immediatamente portato in ospedale. Ottant'anni compiuti a gennaio, Simoni è stato l'allenatore dell'Inter di Ronaldo, il primo a vincere un titolo nel club presieduto da Massimo Moratti.

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Sampdoria, adesso è anche ufficiale. L'annuncio nel pomeriggio sul sito della società blucerchiata: l'ex tecnico della Roma ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2022. Per il presidente Massimo Ferrero "Di Francesco è la scelta migliore, con l'obiettivo di continuare a far crescere la nostra Samp”. “È un tecnico che metterà a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia, mentalità” ha concluso il patron blucerchiato.

Lo spartito è sempre lo stesso: sarà una prima fila tutta Mercedes quella del Gran Premio di Francia che si correrà domani sul circuito di Le Castellet: pole position del britannico Lewis Hamilton, al suo fianco partirà il compagno di team, il finlandese Valtteri Bottas, terzo tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Solo settima l'altra Rossa, quella del tedesco Sebastian Vettel. Quarto tempo per Max Verstappen (Red Bull), davanti a Norris e Sainz.

Salto da record per Larissa Iapichino alla seconda giornata dei Campionati italiani allievi di Atletica in corso ad Agropoli (Salerno). La 16enne toscana con un formidabile 6,64 (+0.2) nel lungo realizza il primato nazionale under 18 e anche under 20. Per la doppia figlia d'arte, di Gianni e Fiona May, è la migliore prestazione mondiale U20 dell'anno.

