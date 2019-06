On Air: Italia, vittoria amara. Basket, Venezia campione

ROMA - “E' una serata amara, non posso pensare di non andare avanti davanti a un pubblico così bello”. Così il tecnico dell'Under 21 Luigi Di Biagio dopo il 3-1 sul Belgio agli Europei Under 21 che non garantisce agli azzurri il passaggio del turno. Complice il 5-0 della Spagna sulla Polonia, l'Italia è scivolata al secondo posto e deve aspettare le gare degli altri gironi per sperare di qualificarsi come migliore seconda. C'è un caso Kean e Zaniolo: in ritardo alla riunioe tecnica sono stato esclusi.

Formula Uno, prima fila tutta Mercedes

Il britannico Lewis Hamilton, al volante di una Mercedes, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp di Francia che si correrà oggi sul circuito di Le Castellet, girando in 1:28.319. Secondo miglior tempo per il suo compagno di team, il finlandese Valtteri Bottas, terzo tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Solo settima l'altra Rossa, quella del tedesco Sebastian Vettel. Quarto tempo per Max Verstappen (Red Bull), davanti a Norris e Sainz.

Basket, Venezia è campione d'Italia

L'Umana Reyer Venezia è campione d'Italia 2018/19 di basket. Battendo al palasport Taliercio di Mestre il Banco di Sardegna Sassari 87-61 in Gara 7, gli orogranata si aggiudicano la serie di finale per 4-3. Per la Reyer è il quarto scudetto della storia: i primi due vinti negli anni Quaranta, l'ultimo due anni fa, quando Venezia (ripartita con una nuova società dalle serie minori dopo il fallimento del 1996) si impose in Gara 6 di finale sul campo di Trento.

Barelli annuncia un film con Bortuzzo

Un film con Raoul Bova sulle storie di nuoto e che coinvolgerà anche Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito nella notte tra il 2 e 3 febbraio alla periferia sud di Roma. Ad annunciarlo è stato il presidente della FIN (Federazione italiana nuoto), Paolo Barelli, nel pre-show della seconda giornata del trofeo Settecolli in corso al Foro Italico.

di Enrico Sarzanini\Edipress