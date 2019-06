On Air: Milinkovic, assalto del Psg. Under 21, Di Biagio addio

ROMA – I contatti sull'asse Roma-Parigi nelle ultime ore si sono intensificati: il Psg fa sul serio ed ha come obiettivo Milinkovic-Savic. Il club francese è pronto a mettere sul piatto 85 milioni di euro per la Lazio e un contratto di quinquennale a 5 milioni netti per il calciatore. In Serbia danno l'affare per concluso, ci sarebbe addirittura un pre contratto firmato da Milinkovic, in realtà la trattativa è in fase embrionale anche perché Lotito vorrà ottenere il massimo da questa cessione.

Under 21: eliminata e fuori dalle Olimpiadi

Dall'esaltazione alla depressione è stato un attimo. L'Italia Under 21 è passata dalla gioia per la convincente vittoria sulla Spagna all'amarezza per la sconfitta contro la Polonia fino alla delusione per l'eliminazione dall'Europeo complice l'annunciato pareggio tra Francia e Romania che di fatto ha estromesso solo gli azzurrini. Un fallimento per Gigi Di Biagio, ormai verso l'addio, che deve fare i conti con la mancata qualificazione alle Olimpiadi.

Coppa America, il Paraguay vola ai quarti

Notte di festa per il Paraguay che, grazie all'1-1 tra Ecuador e Giappone nell'ultima giornata del Gruppo C, vola ai quarti di Coppa America, con soli due punti e senza avere ancora vinto una partita delle tre giocate, dove se la vedrà con il Brasile. L'altra migliore terza, il Perù, affronterà l'Uruguay che ha chiuso al primo posto il Gruppo C. Negli altri due quarti l'Argentina di Messi giocherà contro il Venezuela e il Cile, campione in carica, affronterà la temibile Colombia.

Milano-Cortina, Giovanni Malagò esulta

Ottenute le Olimpiadi invernali del 2026 che si svolgeranno a Milano e Cortina il presidente del Coni, Giovanni Malagò festeggia. “Grazie ad un fantastico presidente della Repubblica Sergio Mattarella che fin dal primo giorno ha dato il suo sostegno” ha spiegato il numero uno dello sport italiano che ha annunciato la ricandidatura al Coni. Poi la stoccata alla sindaca Raggi che non lo aveva appoggiato per le Olimpiadi del 2024 a Roma: “Non mi ha dato fiducia, questa è la verità. Le ferite sono perfettamente cicatrizzate, ma se guardi sotto la camicia si vedono ancora”.

di Enrico Sarzanini\Edipress