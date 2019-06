On Air: Di Biagio saluta. Neymar-Barca, ci siamo

ROMA - “Il responsabile principale sono io". Non cerca scuse Luigi Di Biagio, l'allenatore dell'Under 21 appena eliminata agli Europei. "Abbiamo fatto più tiri in porta e ne abbiamo subiti meno di tutti ma sono i risultati che fanno la differenza” commenta il ct azzurro che risponde così alle critiche: “Lascio la Nazionale ma chi dice che la squadra ha giocato male è in malafede. Non voglio sentire parlare di fallimento”.

Neymar-Barca, ore decisive

Principio di accordo tra il Barcellona e Neymar. E' questo il titolo in prima pagina di 'Sport', quotidiano vicino all'ambiente catalano. L'attaccante brasiliano ha trovato l'intesa per tornare nella sua ex squadra sulla base di un accordo quinquennale a 24 milioni di euro all'anno, cifra decisamente più bassa rispetto ai 37 che percepisce attualmente al Psg e segnale della volontà di 'O Ney di tornare al Camp Nou. Il giocatore è pronto a ritirare la richiesta di 26 milioni di euro per un precedente contenzioso con il club blaugrana legata a un bonus sul contratto.

Serie B, giallo Palermo: non c'è la fideiussione

Ancora un giallo nel Palermo. Alla scadenza del termine della mezzanotte appena passata, il club rosanero ha presentato via pec la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B senza la fideiussione richiesta dalla Lega. Salvatore Tuttolomondo, direttore finanziario di Arkus Network, tranquillizza: “Si è trattato di un problema tecnologico, la garanzia sta arrivando via Pec, non nutriamo preoccupazione alcuna per l’iscrizione”.

Il Sindaco Sala: “Per il Piemonte la porta dei Giochi è chiusa”

Porta chiusa al Piemonte per i Giochi invernali 2026 conquistati da Milano-Cortina. Lo ha fatto sapere il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala. "Voglio vedere adesso chi rinuncia alle sue gare” ha spiegato rispondendo al Governatore del Piemonte Cirio che si era detto disposto a collaborare. “Bisognava pensarci prima” ha tagliato corto Sala che aggiunge: “Milan ed Inter potevano aspettare a dire quelle cose su San Siro”.

di Enrico Sarzanini\Edipress