On Air: El Shaarawy tentazione Cina. Lazio, avanza Yazici

ROMA - La Cina tenta Stephan El Shaarawy: lo Shanghai Shenhua ha proposto all'attaccante della Roma 40 milioni di euro netti i tre anni, circa 14 milioni a stagione e 15 alla Roma. Un'offerta irrinunciabile sia per il giocatore, che andrebbe a guadagnare 5 volte quello che percepisce attualmente, che per il club obbligato a fare cassa per rispettare i paletti imposti dal fair play finanziario. Intanto c'è un caso Nzonzi: il francese non si è presentato alle visite mediche e verrà multato.

E' Yusuf Yazici il prescelto per sosituire Milinkovic

La Lazio ha scelto: è Yusuf Yazici il giocatore che dovrà sostituire i partente Milinkovic. Il serbo è entrato nel mirino del Psg pronto ad offrirgli un quinquennale da 5 milioni netti a stagione mentre nelle casse biancocelesti finiranno 80 milioni di euro. Yazici, classe ’97 attualmente al Trabzonspor, ha collezionato nell’ultima stagione 34 presenze e 4 gol, in totale con il club turco ha segnato 21 reti. Costo del cartellino 20 milioni di euro, è un trequartista può ricoprire diversi ruoli a centrocampo.

Buffon torna alla Juventus

Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus. Dopo una stagione al Psg il portiere sta per riabbracciare i suoi vecchi compagni di squadra. Buffon firmerà un contratto di un solo anno, poi potrà togliere i guantoni e vestire i panni del dirigente. Unica condizione per il suo ritorno la cessione di Mattia Perin, che ha espresso la voglia di cominciare un’avventura da primo portiere: su di lui, tra le altre, Roma e Siviglia.

Mondiali femminili: Italia-Olanda ai quarti

L'Italia vola ai quarti di finale dei mondiali femminili di calcio in corso in Francia dove affronterà l'Olanda che ha battuto il Giappone 2-1. Le azzurre guidate da Milena Bertolini agli ottavi hanno superato la Cina 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli. "E' un risultato incredibile dopo una partita difficile, forse non giocata bene, ma abbiamo ottenuto un risultato importante" ha sottolineato la ct azzurra a fine gara.

di Enrico Sarzanini\Edipress