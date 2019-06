On Air: Pogba vuole la Juve. Gp Austria, scintille Verstappen-Leclerc

ROMA - Paul Pogba vuole tornare alla Juventus. Ne è convinto il quotidiano spagnolo "AS" secondo cui il centrocampista francese ha comunicato al Manchester United di non essere intenzionato a continuare a giocare in Inghilterra. Su Pogba c'è il forte l'interesse del Real Madrid ma il francese preferirebbe andare alla Juventus che considera una prima scelta e sempre secondo "As" avrebbe già chiamato Maurizio Sarri per manifestargli la sua volontà.

Ferrero: “Vendo la Samp e compro il Palermo”

“Sto cercando di vendere la Sampdoria per acquistare il Palermo”. Il patron blucerchiato Massimo Ferrero esce allo scoperto: “Più di quello che ho fatto lì non si può – ha detto al Giornale di Sicilia -. Se avrò la fortuna, perché la voglia già c’è, di fare quanto ho fatto nei cinque anni alla Samp, il Palermo è in una botte di ferro”. Ferrero avrebbe pronti 10 milioni di euro da investire.

Gp Austria: vince Verstappen, Leclerc secondo

L'olandese Max Verstappen, al volante di una Red Bull, ha vinto il gran premio d'Austria di F1, che si è disputato sul circuito di Spielberg. Al secondo posto la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Il podio è stato completato dalla Mercedes di Valtteri Bottas, quarto Sebastian Vettel con l'altra Ferrari e quinto Lewis Hamilton sull'altra Mercedes. Il pilota olandese però è sotto indagine per il sorpasso alla Ferrari di Charles Leclerc negli ultimi giri, accusato di avere 'spinto' fuori dalla pista il monegasco, soffiandogli il primato della gara. "Non è stato un episodio corretto" il commento di Leclerc a fine gara.

Moto Gp, in Olanda vince Vinales

Lo spagnolo Maverick Vinales ha vinto il gran premio d'Olanda, ottava prova del motomondiale. Il pilota della Yamaha ha preceduto al traguardo il leader della classifica Marc Marquez (Honda). Terzo posto per il giovanissimo talento francese della Yamaha del team Petronas, Fabio Quartararo che era partito in pole position. Quarto posto per Andrea Dovizioso su Ducati. Caduto e ritirato dopo quattro giri Valentino Rossi.

