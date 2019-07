On Air: Roma, Manolas addio. Wimbledon al via con Djokovic

ROMA - La Roma ha ufficializzato ieri sera la cessione, a titolo definitivo, di Kostas Manolas al Napoli. Il difensore greco si trasferirà nel club azzurro in cambio di 36 milioni (il prezzo della clausola rescissoria, ndr). Arrivato nella Capitale nell'estate del 2014, il difensore greco con la maglia giallorossa ha collezionato 206 presenze e segnato 8 reti.

Mercato, si aprono ufficialmente le trattative

Apre ufficialmente oggi il calcio mercato, in casa Juve visite mediche e firma sul contratto per Rabiot centrocampista francese che si è svincolato dal Psg. All'alba l'Inter ha invece annunciato l'arrivo di Diego Godin. Il difensore in scadenza con l’Atletico Madrid, 33 anni, capitano dell’Uruguay aveva l'accordo con i nerazzurri da gennaio. In casa Lazio il diesse Tare è pronto a chiudere tre colpi: Lazzari dalla Spal, Vavro dal Copenaghen e Jony dal Malaga.

Under 21, Spagna campione d'Europa

La Spagna batte la Germania 2-1 e si laurea campione d'Europa Under 21. Nella finale di Udine sblocca il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, con un bel sinistro a girare dai 20 metri, il raddoppio arriva al 69' con Olmo che con un tocco sotto ribadisce in rete il tiro di Ruiz, respinto goffamente da Nubel. Inutile la rete tedesca all'88' di Amiri. Per la Spagna si tratta del quinto titolo europeo.

Tennis: oggi al via Wimbledon

Sarà il campione in carica Novak Djokovic, n.1 del mondo e prima testa di serie dello Slam londinese, ad aprire alle 13 l'edizione n.133 di Wimbledon. Il torneo quest'anno vedrà la presenza record di italiani, addirittura 9 (Fognini, Berrettini, Cecchinato, Caruso, Seppi, Lorenzi, Arnaboldi, Fabbiano e Sonego) e il solito lotto di favoriti: oltre al fuoriclasse serbo, Rafa Nadal e Roger Federer (53 Slam in tre), quest'ultimo promosso tra le proteste del maiorchino a favorito n.2.

di Enrico Sarzanini\Edipress