On Air: Lazio, colpo Lazzari. Juve, Rabiot e Ramsey

ROMA - La Lazio mette a segno il primo colpo di mercato: manca solo l'ufficialità ma Manuel Lazzari è di fatto un giocatore biancoceleste. Parte dunque sotto i migliori auspici il mercato della Lazio, l'operazione si è chiusa in cambio del cartellino di Alessandro Murgia, che con la Spal ha trovato la sua dimensione ideale e 7 milioni di euro cash più vari bonus che possono far lievitare la cifra fino a 10.

Juve: doppio colpo Rabiot-Ramsey

Prima giornata di mercato con il botto per la Juventus iniziata con le visite mediche di Adrien Rabiot, che domani verrà presentato alle 11 all'Allianz Stadium, e proseguito con l'ufficializzazione di un altro parametro zero di lusso, il gallese Aaron Ramsey, e con le prime parole da bianconero di Luca Pellegrini. Adesso bel mirino della Juve c'è Matthijs De Ligt dell'Ajax che sembra ormai ad un passo.

Accordo Cagliari-Roma, Barella valuta

Il Cagliari "ha chiuso con la Roma" per la cessione di Nicolò Barella, che ora "si sta prendendo un paio di giorni per valutare serenamente la nuova situazione". Lo ha annunciato il presidente del club sardo, Tommaso Giulini. Il patron del Cagliari ha aggiunto che l'11 giugno era stato raggiunto un accordo con l'Inter che “è sparita da 20 giorni” ha spiegato lo stesso Giulini.

Wimbledon, impresa di Fabbiano

Impresa a Wimbledon di Thomas Fabbiano che ha eliminato al primo turno il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking mondiale. Il tennista di Grottaglie, in 3 ore e 21 minuti di gioco ha avuto la meglio sul quotatissimo avversario in cinque set: 6-4, 3-6, 6-4, 6-7(8/10), 6-3. Fabbiano ha avuto due match point già durante il tiebreak del quarto set. Non ha sprecato il terzo nel quinto, dopo aver strappato il servizio a Tsitsipas.

di Enrico Sarzanini\Edipress