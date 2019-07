On Air: Napoli, Rodriguez ad un passo. Under 21, Nicolato nuovo ct

ROMA – Il Napoli è sempre più vicino al colpo James Rodriguez. Secondo quanto riferisce AS, la svolta potrebbe arrivare nei prossimi giorni: il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis insiste per la formula del prestito con diritto di riscatto obbligatorio mentre Florentino Perez vorrebbe una cessione definitiva per 42 milioni più bonus. Nelle ultime ore, però, le distanze tra i due club si sarebbero ridotte molto e filtra ottimismo circa il buon esito dell'operazione.

Under 21, Paolo Nicolato nuovo ct

Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della nazionale Under 21 italiana. La decisione della Federcalcio arriva dopo una serie di incontri svoltisi in via Allegri tra il presidente Gabriele Gravina, il ct Roberto Mancini e i dirigenti del Club Italia. Nicolato succede a Di Biagio dopo la delusione degli Europei di categoria conclusasi domenica a Udine con il successo della Spagna. “Per me è una grandissima soddisfazione e ringrazio il presidente federale per la fiducia nei miei confronti” le prime parole di Nicolato.

Domani al via la campagna abbonamenti della Lazio

Partirà domani giovedì 4 luglio e terminerà venerdì 24 agosto la campagna abbonamenti della Lazio per la prossima stagione 2019-2020. Lo ha comunicato la società biancoceleste pubblicando un video che in poche ore è diventato virale ed ha emozionato il web. Prelazione per i vecchi abbonati fino al 21 luglio, dal 22 luglio vendita libera. Quest'anno sconti per donne, bambini, Over 65 e studenti. Il 10 luglio infine, visita in Campidoglio dalla sindaca Raggi verrà presentata anche la nuova maglia.

Ex calciatore: “Volevamo rapire Zola

Gianfranco Zola, ex giocatore della nazionale e di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari, stava per essere rapito nel 1994 da una banda che voleva chiedere il riscatto all'allora patron del Parma Callisto Tanzi. A raccontare la notizia choc l'ex promessa delle giovanili del Monza, Fabrizio Maiello, 56 anni: “Lo avremmo seguito con due macchine per speronarlo in strada e farlo salire su un’altra vettura — ha rivelato a un sito web — poi si è fermato al distributore ed ho pensato ‘ma cosa stiamo facendo?’ e abbiamo lasciato stare”.

di Enrico Sarzanini\Edipress