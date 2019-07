On Air: Inter, Icardi e Nainggolan out. Wimbledon, follia Fognini

ROMA - Mauro Icardi e Radja Nainggolan non rientrano più nei piani del nuovo tecnico dell'Inter Antonio Conte. La conferma arriva dall'ad Beppe Marotta alla vigilia della presentazione di Conte come allenatore e a due giorni dal via della nuova stagione: “Loro già sanno di non rientrare più nei piani della società”. Per eliminare i potenziali risvolti legali, l'Inter ha scelto comunque di convocare entrambi per il ritiro di Lugano che comincerà lunedì.

Napoli, al via la stagione

E' cominciata ufficialmente la seconda stagione di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Venticinque i calciatori convocati dal tecnico dei partenopei per la prima fase di preparazione a Dimaro Folgarida. Tanti i giovani che attualmente fanno parte del gruppo un po' alla volta lasceranno il posto ai "big". Ancelotti, in Trentino, spera di abbracciare James Rodriguez. La stella del Real Madrid ha scelto l'azzurro per la prossima stagione e potrebbe sbarcare a Dimaro dopo il 20 luglio.

Wimbledon, Follia Fognini

Rischia di costare una multa salata a Fabio Fognini l'imprecazione pronunciata a Wimbledon dall'azzurro nel corso del match perso contro lo statunitense Tennys Sandgren. Sotto di due set l'italiano - frustrato anche dal fatto di giocare in uno dei campi più disturbati, il n.14 - ha sbottato: "Maledetti inglesi, dovrebbe cadere una bomba su questo circolo". "Se qualcuno si è offeso chiedo scusa, ma ero frustrato" si è poi scusato Fognini. Continua invece il sogno di Matteo Berrettini che vola agli ottavi dopo aver battuto Sebastian Schwartzman al quinto set.

Moto, In Germania solita pole di Marquez

Marc Marquez si conferma imprendibile al Sachsenring, dove domani si corre il Gp di Germania, nona prova del Motomondiale. Lo spagnolo della Honda si è preso la pole con il formidabile tempo di 1'20"195 (nuovo record della pista), davanti a Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e Maverick Vinales (Yamaha). Indietro gli italiani: 7° Morbidelli, 11° Valentino Rossi, 12° Petrucci (caduto a 180 kmh), mentre Dovizioso non si è qualificato per la Q2: partirà 13°.

