On Air: Lotito: “Noi la storia di Roma”. Inter e Milan, ecco il nuovo stadio

ROMA - Tutti in Campidoglio per festeggiare la Coppa Italia. La Lazio è stata accolta dalla Sindaca Raggi per celebrare la vittoria ottenuta lo scorso 15 maggio al'Olimpico contro l'Atalanta. Volti distesi e sorridenti c'erano tutti: dall'aquila Olimpia passando per Inzaghi e la squadra fino alla dirigenza capeggiata dal presidente Claudio Lotito. “Siete l'orgoglio della città” dice la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Rappresentiamo la storia del calcio a Roma” risponde Lotito. Presentate la prima e la terza maglia, una celeste l'altra blu navy.

Juve, ufficializzato lo staff tecnico

Nel giorno del raduno della Juve è stato ufficializzato lo staff tecnico di Maurizio Sarri. Non c'è Andrea Barzagli, ci sono invece Giovanni Martusciello (vice allenatore), Marco Ianni, Gianni Picchioni, Loris Beoni. Il responsabile della preparazione atletica è Daniele Tognaccini, assistito da Andrea Petusio, Davide Losi, Enrico Maffei, Duccio Ferrari Bravo e Davide Ranzato. Roberto Sassi è il responsabile dello Sport Science, Luca Stefanini dello staff medico, Riccardo Scirea della divisione Match Analysis.

Inter e Milan presentano il masterplan del nuovo stadio

Inter e Milan hanno presentato al comune di Milano il masterplan del nuovo stadio di San Siro. Si tratta di un progetto da 1,2 miliardi di investimenti privati per una nuova e moderna area sportiva nel quartiere. Si tratta di un distretto in zona "urbano, moderno, sostenibile e accessibile, che ruoti intorno a un impianto sportivo innovativo dai più elevati standard internazionali'', come si legge in un comunicato congiunto di Inter e Milan. Lo stadio avrà 60mila posti a sedere. Il Comune ha fatto sapere che il progetto “meriterà quindi un'attenta analisi da parte dei tecnici”.

Real Madrid, malore di Militao durante la presentazione

L'emozione ha giocato un brutto scherzo a Eder Militao, difensore brasiliano che ha appena vinto la Coppa America con la Selecao e che oggi è stato presentato al Bernabeu come nuovo giocatore del Real Madrid. Nel coso della conferenza stampa il giocatore ha avuto un leggero malore: "Scusatemi - ha detto visibilmente agitato -, non riesco a rispondere, sono troppo emozionato". Poi, mentre si 'aggiustava' il nodo della cravatta, si è alzato e ha lasciato la sala stampa.

di Enrico Sarzanini\Edipress