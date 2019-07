On Air: Juve, colpo De Ligt. Griezmann, guerra Barca-Atletico

ROMA - La Juventus ha chiuso per De Ligt. Lo scrive il quotidiano olandese De Telegraaf. La società bianconera frena ma il passaggio alla Juve del ventenne difensore olandese è arrivato agli ultimi dettagli e si chiuderà per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. La conferma dell'imminente chiusura della trattativa il fatto che De Ligt non seguirà l'Ajax in ritiro in Austria e rimarrà in Olanda per allenamenti personalizzati.

Griezmann: l'Atletico Madrid rifiuta i 120 milioni della clausola

Colpo di scena nella lunga vicenda di calciomercato Griezmann-Barcellona. Dopo la comunicazione ufficiale dell'acquisto da parte del Barca, l'Atletico Madrid in una nota informa di non accettare questo tipo di operazione, anche perché la somma versata dai catalani non è sufficiente per pagare la clausola rescissoria del francese. Secondo l'Atletico l'accordo è stato trovato quando la clausola non era ancora scesa da 200 a 120 milioni di euro.

De Laurentiis: “Rodriguez? Aspettiamo tempi maturi”

“James Rodriguez sa che qui sarebbe la nostra colonna, di poter essere determinante sul campo”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che poi svela: “Ancelotti ci ha parlato, se son rose fioriranno, stiamo ad aspettare e vedere che i tempi diventino maturi”. “Siamo tutti ben disposti a fare dei sacrifici ma chiediamo che anche il Real ne faccia” ha concluso il patron azzurro a Sky Sport.

Wimbledon: finale maschile tra Djokovic e Federer

Sarà tra Novak Djokovic e Roger Federer la finale di Wimbledon. Spettacolare match tra Nadal e lo svizzero, che conquista la 9a finale sull'erba inglese, che si è imposto 6-7, 6-1, 3-6, 6-4 dopo una battaglia durata oltre tre ore. Nell'altra semifinale il numero 1 al Mondo Novak Djokovic come da pronostico ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista-Agut in quattro set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 in 2 ore e 50 minuti.

