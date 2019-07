On Air: Inter-Icardi, è rottura. Tutti con Mihajlovic

ROMA – Tra l'Inter e Mauro Icardi è ormai rottura totale. L'argentino ha lasciato il ritiro di Lugano e non partirà nemmeno per la tournée in Asia, mettendo di fatto la parola fine alla sua avventura interista. L'attaccante dovrà essere ceduto anche se al momento la Juventus sembra l'unica interessata con la trattativa che deve ancora decollare, così come quella per portare Lukaku, scelto come suo sostituto, a Milano.

“Ho la leucemia”. Lo ha annunciato oggi il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic nel corso di una conferenza stampa che promette “vincerò anche questa battaglia”. Per l'allenatore affetto e messaggi di solidarietà da tutto il mondo dello sport. Dai suoi giocatori del Bologna, passando per tutti i club di Serie A, fino agli ex compagni il coro è stato unanime: “Sei un guerriero e vincerai anche questa battaglia”

Napoli sconfitto nella prima amichevole

Comincia con un sconfitta la nuova stagione del Napoli di Ancelotti superato 2-1 dal Benevento di Filippo Inzaghi. Azzurri avanti con Callejon nel primo tempo, i gialorosso prima pareggiano con Coda che sfrutta un liscio di Maksimovic poi trovano la rete della vittoria all'ultimo minuto del secondo tempo con una conclusione di sinistro di Vokic con le due formazioni piene di giovani della Primavera.

La Halep è la nuova regina di Wimbledon

E' Simona Halep la nuova regina di Wimbledon. Nulla da fare per Serena Williams che era a caccia del 24mo titolo in una prova del Grande Slam. La 27enne rumena, numero 7 del mondo e del seeding e al suo secondo slam dopo il Roland Garros, si è imposta sulla 37enne statunitense, numero 10 del ranking internazionale e 11esima forza del tabellone, in meno di un'ora di gioco, col punteggio di 6-2 6-2.

di Enrico Sarzanini\Edipress