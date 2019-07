On Air: Juve-De Ligt, a breve l'annuncio. Djokovic re di Wimbledon

ROMA - Manca solo più l'annuncio ufficiale, in arrivo tra domani e martedì, non prima delle visite mediche, ma l'affare De Ligt è ormai concluso. Il difensore olandese passerà dall'Ajax alla Juventus, per 70 milioni di euro più bonus, con l'aggiunta di una decina di milioni che il club bianconero dovrà sborsare per la 'provvigione' del procuratore Mino Raiola. L'olandese partirà quindi con la squadra per la lunga trasferta in Asia, per le prime partite dell'International Champions Cup, avversari il Tottenham e l'Inter. Domani alle 14,30 la presentazione di Ramsey.

Amichevoli: Inter ok, Lazio a valanga

Buona la prima per Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. I nerazzurri hanno battuto il Lugano per 2-1 nel primo test amichevole stagionale, dopo una settimana di lavoro intenso in Svizzera. Del neo acquisto Sensi al 25' e di Brozovic al 45' le reti dell'Inter. Per il Lugano gol all'87' di Kryeziu. Oltre a Mauro Icardi, intanto, anche Radja Nainggolan ha lasciato il ritiro nerazzurro per fare ritorno a Milano. Lazio scatenata nel primo test amichevole nel ritiro di Auronzo di Cadore: i biancocelesrti si sono imposti 18-0 contro l'Auronzo. In evidenza Correa e Luis Alberto autori di una tripletta.

Tennis, è Federer il re di Wimbledon

Novak Djokovic supera Rogerer Federer e diventa il re di Wimledon bissando il successo ottenuto un anno fa. Dopo una maratona di quasi cinque ore, nel match più lungo della storia del torneo, il serbo ha avuto la meglio sullo svizzero con il punteggio: 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 (7-3): è la prima volta che Wimbledon viene assegnato con la nuova regola del tie break sul 12-12 al quinto set.

F1, Gp Gran Bretagna, altra doppietta Mercedes

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha vinto il Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1. L'idolo di casa ha conquistato il suo sesto successo sul circuito di Silverstone, record assoluto. L'inglese ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas, secondo per l'ennesima doppietta Mercedes della stagione, e il ferrarista Charles Leclerc. Appena giù dal podio le Red Bull di Pierre Gasly e Max Verstappen. Disastro Vettel che sbaglia manovra e tampona Verstappen compromettendo la sua gara.

di Enrico Sarzanini\Edipress